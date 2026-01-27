Wanda Nara volvió a ser noticia tras referirse, una vez más, a su situación amorosa. Lejos de los rumores y especulaciones, la conductora de MasterChef Celebrity dejó en claro que está soltera (tras ponerle punto final a su noviazgo con Martín Migueles), y se animó a revelar qué rango de edad debe tener un hombre para llamar su atención.

Todo se dio durante una divertida conversación con Evangelina Anderson e Ian Lucas, donde Wanda no esquivó ninguna pregunta. Ante la consulta sobre si sigue soltera, la presentadora no dudó: “Sí”, atinó a decir.

Pero eso no fue todo. Después de Ian asegurara que tiene amigos para presentarle, la empresaria reparó en un detalle especial: “¿En serio? ¿Pero de tu edad no?”, quiso saber. Pero el joven de 26 años fue contundente: “No, más grandes”.

Foto: Captura (Telefe)

Finalmente, cuando le preguntaron directamente qué edad le gusta en un hombre, fue clarísima: “A ver, entre 30 y 45 años”, cerró, en medio de esta nueva etapa de su vida.

¡Para tomar nota!

Martín Migueles y Wanda Nara. Foto: Movilpress

WANDA NARA DESCOLOCÓ A MAXI LÓPEZ Y L-GANTE CON AFIRMACIÓN EXPLOSIVA

Wanda Nara volvió a demostrar que, cuando habla sin filtro, genera titulares. Esta vez lo hizo en un programa de streaming de Olga, donde compartió una charla descontracturada con Maxi López y L-Gante que terminó convirtiéndose en un verdadero bombazo mediático.

En medio de bromas y chicanas, la conversación tomó un tono inesperadamente íntimo cuando surgió la pregunta clave sobre quién conocía más a Wanda. Lejos de esquivar el tema, ella respondió con total seguridad: “Los dos me conocen por igual”, atinó a decir, tal como lo reprodujeron en Lape Club Social.

Sin embargo, la frase que encendió todo llegó segundos después. Con Maxi y L-Gante escuchando atentos, Wanda lanzó una definición tan jugada como contundente: “Los dos tienen varias cosas en común, pero hay algo que es en común y es que soy el amor de la vida de los dos”.

Foto: Captura (América)

“Los dos quedaron un poco despechados, pero después se les pasó y ahora podemos tener esta amistad”, cerró Wanda, despertando las risas de su ex novio y el del padre de sus tres hijos.