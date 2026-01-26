Wanda Nara no se perdió el mano a mano de Maxi López con L-Gante en Sería Increíble, el stream de Olga, y salió al aire por teléfono para revelar picantes intimidades de sus exparejas.

En Lape Club Social reaccionaron en vivo a la entrevista, y uno de los momentos más explosivos fue cuando Wanda acusó tanto al exfutbolista como al cantante de haberle sido infiel con muchas mujeres. La reacción de Maxi y Elián no tuvo desperdicio.

L-Gante y Maxi López (captura de Olga, stream Sería Increíble)

En vivo: Wanda Nara acusó a Maxi López y L-Gante de serle infiel con “media Argentina”

Nati Jota: -Wan, ¿estamos en presencia de tus ex favoritos?

Wanda Nara: -¿De mis ex favoritos? Estás en presencia de dos que me habrán cagado con media Argentina.

Maxi López: -No, no. Yo no.

Wanda Nara: -Es más, creo que compartieron una mina.

Desde el piso de Lape Club Social reaccionaron en vivo a la tremenda acusación de Wanda, y Paula Varela acotó: “Cayó la China, la oriental”.

Lejos de frenar, Wanda continuó ventilando detalles en Olga.

Wanda Nara: -Es morocha y me parece raro porque a los dos les gustan más las rubias.

Maxi López: -Elián, sabés que Wanda me la tiró a esa.

L-Gante: -¿De quién decís?

Wanda Nara: -De una que empieza con N. Fue hace mucho. Maxi ahora está casado... Los dos son muy tramposos, pero tuvieron mala suerte porque yo les descubrí casi todo.

Maxi López: -El muerto se ríe del degollado.

L-Gante: -Te la dejamos pasar porque sos mujer.