Cuando parecía que el capítulo Wanda Nara y Martín Migueles estaba cerrado, una nueva revelación volvió a sacudir el mundo del espectáculo. En Sálvese Quien Pueda, Martín Salwe dio a conocer qué le dijo la empresaria a Elián “L-Gante” Valenzuela sobre su ex pareja, con definiciones que sorprendieron a todos.

“Wanda Nara nunca dejó de hablarse con L-Gante”, aseguró Salwe, quien explicó que la información le llegó de una persona “muy confidente, que pertenece a su entorno más íntimo”.

Según relató el panelista, el vínculo sigue activo, aunque con idas y vueltas: “Por momentos se bloquean, se desbloquean, hablan, histeriquean; pero hay comunicación”, detalló. Y agregó: “Me dijeron ‘están más cerca que nunca. Tené cuidado con lo que pueda pasar este fin de semana’”.

Incluso deslizó la posibilidad de un encuentro cara a cara: “L-Gante va a estar de gira por Santa Fe, pero puede ser que vuelva a Buenos Aires y haya un encuentro con Wanda”.

Pero el momento más fuerte llegó cuando Martín reveló qué le dijo Wanda Nara a L-Gante sobre Martín Migueles, tras la separación: “'Martín Migueles no es más mi pareja, es ahora mi chofer’”, lanzó. Y cerró:“‘Y para mis hijos es el entrenador’”.

WANDA NARA FUE TAJANTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE CASARSE POR TERCERA VEZ: “SI ME AMAN DE VERDAD...”

Wanda Nara volvió a encender las redes con una respuesta que no pasó desapercibida. A través de sus historias de Instagram, la conductora de MasterChef Celebrity habilitó la clásica cajita de preguntas y, ante la consulta directa “¿Te vas a casar de nuevo?”, no dudó en contestar con ironía y determinación.

“What? El 50 a nadie”, escribió primero, dejando en claro que no está dispuesta a volver a mezclar amor y contratos. Y fue por más: “Si me aman de verdad, ceremonia en la playa y juramos amor al viento”, remató, sellando su postura romántica, pero sin papeles.

La frase, con tono picante y sin medias tintas, dejó en evidencia que la empresaria (que se casó con Maxi López y Mauro Icardi) no contempla un tercer matrimonio bajo los formatos tradicionales. Para Wanda, el amor va por otro carril: lejos de lo legal y cerca de lo simbólico.

El mensaje llega en un contexto particular de su vida personal. Aunque confirmó su separación de Martín Migueles, en las últimas semanas se siguió mostrando junto a él, alimentando versiones y manteniendo la atención sobre su presente sentimental.