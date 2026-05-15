Después de varios rumores y versiones cruzadas, Mauricio Macri rompió el silencio y confirmó que está iniciando una relación con Dolores Lola Teuly, una mujer de su círculo cercano que trabajó durante su gestión presidencial.

La revelación se conoció luego de que Ángel de Brito compartiera el mensaje que recibió directamente del ex presidente de la Nación. “‘Nos estamos conociendo. Todo muy lindo. Gracias cuidate’”, escribió el conductor de LAM en su cuenta de X junto a una imagen de la empresaria.

Mauricio Macri confirmó su romance con Dolores Teuly: quién es la mujer que conquistó al ex presidente. CRÉDITO: X

La noticia había sido adelantada días atrás por Karina Iavícoli en LAM, donde aseguró que Macri mantenía un vínculo sentimental con una exintegrante del área de Ceremonial y Protocolo. “Es una chica muy linda, que trabajaba en eventos presidenciales. Se conocían de antes”, había contado la panelista.

Mauricio Macri confirmó su romance con Dolores Teuly: quién es la mujer que conquistó al ex presidente. CRÉDITO: X

CÓMO SE HABRÍAN REENCONTRADO MAURICIO MACRI Y TEULY

Según detallaron este jueves en LAM, el vínculo entre ambos se habría reactivado recientemente. Fue Carolina Molinari quien explicó que Lola pertenece al círculo social cercano al ex mandatario desde hace años debido a la relación de su familia con Macri.

“En marzo se reencontraron, empezaron a hablar y de ahí comenzaron a relacionarse”, contó la periodista sobre el inicio de este nuevo romance que ya estaría bastante avanzado.

Mauricio Macri confirmó su romance con Dolores Teuly: quién es la mujer que conquistó al ex presidente. CRÉDITO: X

Además, Iavícoli aseguró que Macri incluso ya habría hablado del tema con Juliana Awada y con sus hijos, lo que demostraría que la relación tendría un carácter serio.

QUIÉN ES DOLORES TEULY, LA MUJER QUE CONQUISTÓ A MAURICIO MACRI

Dolores “Lola” Teuly tiene 46 años y trabajó como asesora en la Dirección General de Eventos de Presidencia durante el gobierno de Mauricio Macri, según figura en su perfil profesional de LinkedIn.

Actualmente, mantiene un perfil extremadamente bajo y alejado de la exposición mediática. De acuerdo con lo que reveló Nancy Duré en Puro Show, hoy se dedica al mundo empresarial con una firma vinculada a la venta de alfombras.

“Es divina, espléndida, muy fina y muy del estilo que le gusta a Macri”, sostuvo la periodista al describir a la nueva pareja del dirigente político.

En redes sociales también mantiene la discreción: su cuenta de Instagram es privada y cuenta con poco más de 1200 seguidores.