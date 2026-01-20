Un episodio inesperado protagonizaron Wanda Nara y Martín Migueles al ser interceptados por un notero mientras se retiraban juntos de los estudios de Telefé en una camioneta La escena dejó a la mediática en una situación incómoda por una broma de su ex.

El cronista de Intrusos se acercó al vehículo y, sin perder tiempo, lanzó la pregunta que todos querían hacer: “¿Están junto de vuelta?”. Migueles, que estaba al volante, bajó la ventanilla del lado de Wanda, lo que provocó una reacción inmediata de la conductora de MasterChef.

Wanda Nara y Martín Migueles (Foto: captura de América).

Entre risas, Wanda Nara le reclamó a Migueles: “La p.. que te parió, chau chicos, gracias”, dejando en claro que no tenía intenciones de hablar con la prensa en ese momento. La situación generó un clima de complicidad y nerviosismo, mientras el notero insistía con preguntas sobre una posible reconciliación.

Martín Migueles le bajó la ventanilla a Wanda Nara para que hable con un cronista y ella reaccionó incómoda (Foto: captura de América).

Cabe recordar que antes de que dieran por terminada su relación, Wanda estaba dando una nota a un movilero de otro programa y Migueles arrancó el auto de la nada por una pregunta incómoda que le hizo el periodista, lo que generó repudio e indignación. En este caso, le bajó la ventanilla a la empresaria.

LA PROPUESTA QUE RECIBIÓ WANDA NARA TRAS LA POLÉMICA DE LOS 24 CENTÍMETROS

Pochi de Gossipeame contó enPuro Show la propuesta que habría recibido Wanda Nara por su polémica frase de los 24 centímetros antes de su separación de Martín Migueles.“Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada”, había dicho la mediática en un posteo queluego se viralizó.

“A Wanda le habría llegado una propuesta para hacer una publicidad de una línea de shampoo de 24 centímetros, para un pote que sea de ese tamaño. O sea, que Wanda todo te lo comercializa, ya lo hizo con el maní”, reveló la panelista del programa de eltrece.

El posteo de Wanda Nara que dio que hablar (Foto: captura de X/@wanditanara)

El posteo por el que la conductora de Masterchef dio que hablar fue eliminado enseguida por ella misma ya que habría generado el enojo de su última pareja:“Fue el puntapié para que después Migueles se recontra caliente y reaccione de forma violenta con un cronista cuando se lo preguntaron”, comentaron en el piso.

