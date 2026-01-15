Los habitantes del Chateau Libertador, el edificio donde vive Wanda Nara, no quieren a Martín Migueles por los conflictos personales que arrastra. Así lo aseguró la vecina Mami Jacky, quien reconoció que muchos prefieren que la conductora de MasterChef Celebrity vuelva con L-Gante.

En medio de la pelea judicial con su exmujer, que lo acusó de no querer conocer a sus hijos, Migueles se mostró nuevamente junto a la conductora, lo que encendió las alarmas entre los vecinos del exclusivo edificio de Núñez.

“¡Que vuelva L-Gante! A Migueles no lo quieren ni ver, no les gusta su vibra”, disparó la cantante Mami Jacky.

Wanda Nara y Martín Migueles en Punta del Este. Foto: RS Fotos

¿QUIÉN SACÓ LAS FOTOS DE WANDA CON MIGUELES EN LA PILETA?

Según esta vecina, son varios los que “no ven bien esta situación, de las cosas que se dicen, su manera turbia de manejarse”. El malestar creció después de que se viralizaron fotos de Wanda y Migueles juntos en la pileta del edificio.

Chateau Libertador.

El periodista Luis Perdomo sumó más leña al fuego: “La gente del Chateau está averiguando quién sacó y mandó las fotos de Wanda y Migueles en la pileta porque no se pueden enviar cosas privadas”.

Los vecinos quieren que Wanda vuelva con L-Gante. Foto: Instagram.

La filtración de imágenes privadas generó preocupación y puso en alerta a los vecinos, que buscan saber quién fue el responsable. Aunque la conductora aseguró que las fotos con Migueles en la pileta eran viejas, en el Chateau aseguran que él, en realidad, es el chofer de Wanda.