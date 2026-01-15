Una bomba explotó al aire y tuvo como protagonista a Wanda Nara. En el programa A la tarde, revelaron que Wanda Nara arrastra una deuda millonaria por multas de tránsito, y la información dejó a todos con la boca abierta.

“Bueno chicos, son las 17.58, momento de revelar quién es la famosa que debe 16 palos en multa”, expresó Karina Mazzocco en el programa de América.

Según explicaron al aire, la información surgió tras una simple verificación en los sistemas oficiales: “Lo único que hicimos fue ingresar su DNI al sistema de multas de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires”, detalló Santiago Sposato.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

El resultado fue contundente y demoledor: “Nos figura que bajo su documento, hay 94 multas por un poco más de 16 millones de pesos”, agregó el panelista.

Finalmente, llegó la confirmación que encendió la polémica: “La titular de los autos es la conductora estrella de Telefe, Wanda Nara”.

¡Tremendo!

“Nos figura que bajo su documento, hay 94 multas por un poco más de 16 millones de pesos”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA LLEGÓ A LAS GRABACIONES DE MASTERCHEF ACOMPAÑADA DE MARTÍN MIGUELES: ¿QUÉ PASA ENTRE ELLOS?

Wanda Nara volvió a quedar envuelta en una situación incómoda luego de que se conociera que llegó a las grabaciones de MasterChef Celebrity acompañada por Martín Migueles, después de haber confirmado la separación.

La información fue revelada por Rodrigo Bar en Sálvese Quien Pueda: “Hace unos minutos Wanda se retiró de acá de las grabaciones de MasterChef. En esta oportunidad se fue sola porque al mediodía vino acompañada de Martín Migueles, él la trajo hasta acá al canal”, detalló.

Pero lo más llamativo vino después. Según Rodrigo, Migueles habría tomado una decisión estratégica para evitar ser visto por la prensa: “Migueles la llamó a Wanda y le dijo: ‘¿hay prensa en la puerta?’. Y cuando se enteró que había un par de medios esperándola, decidió no venir a buscarla para evitarnos”.

Foto: Captura (América)

“El cometido era que los vieran. Si no, no la llevás hasta MasterChef, no la llevás hasta Telefe en el auto, si sabés que va a haber fans y prensa”, cerraron en el piso, en medio de las especulaciones sobre el presente sentimental de Wanda.

¿Qué pasa entre Wanda Nara y Martín Migueles?