Wanda Nara confirmó su separación de Martín Migueles, a pesar de que se viralizaron fotos de ambos a los besos en la pileta del Chateau Libertador, donde vive la conductora de MasterChef Celebrity.

En diálogo con Pilar Smith, Wanda explicó que “tienen muchas cosas que resolver, asuntos que han hecho en el último tiempo” con Migueles.

Además, la periodista reveló en LAM: “Dijeron que las nenas están encariñadas con él, que se llevan súper bien y tienen un vínculo muy lindo”.

Wanda y Migueles, juntos. Las fotos que postearon Ángel de Brito y Pochi de Gossipeame. Captura: TN Show

Qué dijo Wanda Nara sobre su relación con Migueles

Después de que Yanina Latorre anunciara la separación, Wanda rompió el silencio en Infama y dio su versión de los hechos.

Wanda Nara (captura de América TV)

Nara aseguró que fue ella quien tomó la decisión de terminar la relación, a la que definió como dolorosa, y también se refirió a la investigación judicial que tiene bajo la lupa a Migueles.

Según trascendió, el empresario estaría vinculado a Elías Piccirillo y sería investigado por presuntas maniobras financieras ilegales.