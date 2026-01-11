Wanda Nara y Martín Migueles habrían protagonizado un reencuentro cargado de pasión en la pileta del exclusivo Chateau Libertador, el edificio donde vive la empresaria, según informó Ángel de Brito.

El conductor, desde su cuenta de X, sostuvo que la expareja fue vista “besándose, chape a full. Él va y viene en la pileta”, una escena que contradice de lleno la versión oficial de ruptura definitiva que circuló en los últimos días.

El dato se viralizó en cuestión de minutos y reavivó todas las dudas sobre el verdadero estado de la relación.

Wanda Nara y Martín Migueles en Punta del Este. Foto: RS Fotos

Qué dijo Ángel de Brito sobre Wanda Nara y Martín Migueles

El propio Maxi López había confirmado públicamente que Wanda y Migueles estaban separados, luego de una charla privada entre ambos.

La foto hot de Wanda Nara y Martín Migueles en la pileta | Créditos: Instagram @wanda_nara

Sin embargo, este nuevo episodio en la pileta del Chateau Libertador abre un interrogante: ¿hay reconciliación en puerta?

La separación entre Wanda Nara y Martín Migueles estuvo marcada por rumores de infidelidad, chats filtrados y versiones cruzadas. En medio de ese clima, trascendió que la mediática atravesaba un momento difícil por la tristeza de la ruptura.