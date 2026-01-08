A pocas horas de que Yanina Latorre anunciara la separación de Wanda Nara y Martín Migueles, Maxi López ratificó la información en Sería Increíble, el streaming de Olga.

“Yanina dijo que Wanda se había separado de Migueles. ¿Es verdad? ¿Te lo contó a vos?”, le preguntó Nati Jota al exfutbolista.

Maxi López en Olga

Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Sin rodeos, Maxi asintió y reveló lo que le dijo su ex pareja durante MasterChef, programa en el que trabajan juntos.

“Sí, y me autorizó a contarlo. Ella me dijo: ‘No estoy más’”, contó López, quien además planea volver a vivir a Buenos Aires junto a Daniela Christiansson y sus dos hijos, Elle y Lando.

Martín Migueles y Wanda Nara (Fotos: capturas eltrece y Telefe)

Claudia Ciardone destrozó a Martín Migueles: “Usa a Wanda, a mí me llamó para...”

Claudia Ciardone destrozó a Martín Migueles y dio detalles del contacto telefónico que mantuvieron a fines de 2025.

La mediática reveló que en diciembre pasado recibió mensajes y un llamado telefónico del empresario, con quien tuvo un romance de tres meses, y aseguró que Migueles tuvo la intención de serle infiel a Wanda con ella.

“Él me escribe y después me llama por teléfono, y en la llamada fue muy claro: quería revivir momentos del pasado. No quería tomar un cafecito solamente”, aseguró Ciardone en La Mañana con Moria.

Letal con Migueles, arremetió: “Es un maleducado, un irrespetuoso. Él está de novio con una persona pública y a mí Wanda me cae súper bien. No tengo nada en contra de ella. Además, él sabe que yo estoy en pareja”.

Y cerró en el mismo tono: “No lo entiendo porque, mientras la está usando a ella, mostrándose y viviendo una vida de magnate, me llama a mí con intenciones sexuales. ¡Es un enfermo!”.