Fiel a su estilo, Wanda Nara volvió a hablar, pero sin decir una sola palabra propia. En medio de los rumores de crisis con Martín Migueles y tras días de exposición mediática, la empresaria eligió el camino más intrigante: un video enigmático, emocional y cargado de simbolismo, que no tardó en generar todo tipo de interpretaciones.

Desde sus historias de Instagram, Wanda compartió un clip titulado “Si conoces un Sagitario, cuídalo”, una producción creada con Inteligencia Artificial, protagonizada por la imagen de un hombre frente a un micrófono que describe la esencia de quienes pertenecen a ese signo zodiacal. Y no es un dato menor: Wanda es sagitariana.

El relato arrancó con frases que muchos leyeron como una clara alusión a su presente emocional: “Dicen la verdad, aunque incomode. Y aparecen justo a tiempo para aquellos que olvidaron cómo estar ahí para sí mismos. Sagitario no es solo un signo de fuego, es la llama que guía“, se lo escuchó decir.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

“No solo viven, se expanden. Su energía eleva cualquier habitación. Sus palabras tocan el alma. Y su lealtad es de esas que se mantienen firmes, incluso cuando todo lo demás se derrumba”, agregó.

Lejos de ser un simple mensaje zodiacal, el texto avanzó hacia un tono más profundo y combativo, casi como una defensa de quienes se entregan de más: “Dios les dio curiosidad para buscar sabiduría, un espíritu salvaje e indomable y un corazón que perdona más de lo que debería”.

“Dios les dio curiosidad para buscar sabiduría, un espíritu salvaje e indomable y un corazón que perdona más de lo que debería”.

El video continuó subiendo la intensidad emocional: “Porque nunca nacieron para encajar, nacieron para proteger. Proteger sueños, proteger personas, proteger la verdad. Y sí, también los lastiman, también se cansan, pero siguen adelante, porque algo divino los impulsa”.

Y el cierre fue tan potente como revelador:“Aman fuerte, se entregan a fondo y creen cuando nadie más lo hace. Y es exactamente por eso que Dios confió en Sagitario para mantener vivo el fuego en este mundo. No son perfectos, pero son los elegidos. Nunca estuvieron destinados a seguir a nadie. Nacieron para liderar”.

Aunque Wanda no agregó ni una palabra propia, el momento elegido para publicar el video no pasó inadvertido. Con su relación con Migueles en el ojo de la tormenta, el mensaje fue interpretado por muchos como una declaración encubierta de fortaleza, desilusión y reafirmación personal.

“Y sí, también los lastiman, también se cansan, pero siguen adelante, porque algo divino los impulsa”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES, ¿EN LA CUERDA FLOJA?: LOS NUEVOS INDICIOS QUE DIERON QUE HABLAR

En el siempre intenso mundo Wanda Nara, cada movimiento en las redes se convierte en una señal. Y esta vez no fue la excepción. En medio del escándalo que salpicó a Martín Migueles, tras trascender que le habría escrito a Claudia Ciardone —con quien tuvo un breve romance en el pasado— para verse mientras seguía en pareja, la empresaria comenzó a mostrar un perfil muy distinto al que venía construyendo junto a su novio.

Hasta hace pocos días, las historias y posteos de Wanda estaban dominados por selfies románticas, videos cómplices y postales de a dos que buscaban dejar en claro que la relación marchaba viento en popa. Sin embargo, tras estallar la polémica, ese guion cambió de manera abrupta.

En las últimas horas, Wanda publicó una serie de imágenes que no pasaron desapercibidas. Por un lado, compartió videos de sus hijos disfrutando de la pileta sobre inflables verdes, en una escena relajada y familiar, pero sin rastro alguno de Migueles. En otra historia, mostró a su hijo adolescente con su novia, a quien rotuló como “los teens”, reforzando la idea de un clima íntimo y de entorno cercano.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

El detalle que encendió todas las alarmas es que Wanda dejó de compartir las clásicas fotos junto a Migueles, algo que hasta hace muy poco era casi una constante en su Instagram. Además, de que recientemente en La Mañana con Moria revelaron que Wanda había dejado de seguir a Martín en las redes.

¿Qué pasa entre Wanda Nara y Martín Migueles?

Por: Fabiana Lopez

Por: Fabiana Lopez