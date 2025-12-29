La situación de Martín Migueles, el actual novio de Wanda Nara se complicó en las últimas horas. Por orden del Juez Sebastián Casanello, la Justicia realizó allanamientos simultáneos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para avanzar en una investigación por presuntas maniobras financieras irregulares.

El nombre de Migueles empezó a sonar fuerte en un expediente judicial vinculado a Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio, que permanece detenido y es el foco de varios de los operativos. Según reveló el periodista Martín Candalaft en DDM (América TV), uno de los allanamientos tuvo vinculación directa con Carlos Martín Migueles.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

“Está en Punta del Este en el operativo lavandina después de una crisis con pelea y llanto de parte de Wanda”, sumó Guido Zaffora, en referencia al escándalo que surgió en la pareja este fin de semana a raíz de unos audios que el empresario le envió a Claudia Ciardone invitándola a encontrarse.

Uno de los procedimientos más sensibles se realizó en una entidad financiera ubicada sobre la calle Sarmiento, identificada como Banco de Valores S.A. “En estos momentos la jueza Servini está realizando distintos allanamientos entre los que está una entidad financiera llamada Banco de Valores S.A en la calle Sarmiento”, detalló Candalaft.

El periodista mostró al aire un documento judicial que profundiza la situación de Migueles: “La jueza le dice al jefe de División de Lavados de Activos de la Policía Federal que cuando ingrese a ese domicilio busque información de personas sospechosas y dentro de esas aparece el nombre de Migueles. La jueza pide que busquen información o documentación”, explicó.

Desde el panel, también recordaron que Migueles ya estaba en la mira de la Justicia: “Esto no es de ahora, Migueles ya sabía que estaba en la mira, de hecho, cuando Piccirillo estaba detenido él seguía en comunicación porque tenían una relación y vive en la casa que le prestó Elías”, afirmó Záffora.

Sobre el vínculo entre ambos, Candalaft fue contundente: “No solamente eran amigos con Elías, eran socios y aparentemente lo siguen siendo”. Y en paralelo, Záffora agregó un dato que impacta en la interna sentimental: “Migueles le recontra juró a Wanda que no tenía nada que ver”.

Foto: Instagram @wanda_nara

La causa apunta a un presunto esquema financiero ilegal vinculado al acceso a dólares oficiales durante el gobierno anterior. Candalaft explicó: “Acá se investiga el sistema financiero que había en el anterior Gobierno. La Justicia cree que Elías Piccirillo iba al Banco Central y le decía ‘necesito que me den dólares a valor oficial porque voy a importar productos’. Había empresas que para importar pedían al banco dólar más barato”.

POR QUÉ ALLANARON A MARTÍN MIGUELES

El periodista cerró con un ejemplo concreto de la maniobra: “Piccirillo conseguía el dólar a 270, iba a una casa de cambio y se la vendía al valor blue, a 496 pesos. Esto es lo que están investigando los jueces”.

Mientras Migueles se muestra relajado y enamorado junto a Wanda Nara en las playas de Punta del Este en el llamado “Operativo lavandina”, en Buenos Aires su nombre volvió a quedar envuelto en una polémica inesperada. Según contó Yanina Latorre el viernes en SQP, el empresario habría intentado retomar el contacto con su ex pareja, la modelo Claudia Ciardone, quien rechazó el acercamiento.

Foto: Instagram y Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

La panelista Yanina Latorre fue quien expuso el tema y puso el foco en el impacto para Wanda: “Vamos a blanquear, Wanda es la engañada: Migueles le está escribiendo y mandando audios no sexuales para tomar un café a una ex novia, que es una famosa y en retirada”, lanzó.

El dato no pasó inadvertido y sumó ruido a una relación que ya venía atravesando versiones de crisis. Mientras Wanda continúa con su agenda mediática y laboral, las actitudes de su nuevo novio empiezan a generar dudas y a encender señales de alerta en su entorno.

