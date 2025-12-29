Este viernes, Yanina Latorre mandó al frente a Martín Migueles por enviarle audios a su ex, Claudia Ciardone, invitándola a salir mientras es el novio oficial de Wanda Nara. Pero mientras la conductora hacía lo suyo, su panelista Ximena Capristo reveló que el empresario también le hizo a ella una incómoda invitación.
“Migueles le está escribiendo y mandando audios no sexuales. No sexuales para tomar un café a una exnovia, que es una famosa, en retirada”, decía Yanina cuando Capristo, de la nada, acotó: “Pero mí Migueles me invitó a tomar un café también”.
De inmediato, las miradas de todos los presentes se posaron sobre “La Negra” mientras Yanina preguntaba: “¿Wanda sabe?”. “No, yo no la vi a Wanda. Fue así: yo te conté que fui a Telefe la otra vez, a Pasapalabra, y que estaba Migueles en el estacionamiento con Payarola”, recordó la panelista.
Leé más:
Wanda Nara reapareció en Punta del Este con sus hijas y Migueles tras los rumores de infidelidad
XIMENA CAPRISTO REVELÓ QUE EL NOVIO DE WANDA NARA LE HIZO UNA INCÓMODA INVITACIÓN JUNTO CON NICOLÁS PAYAROLA
“Esto fue hace unos 15 o 20 días, ¿está bien?”, agregó Capristo. “Yo llego y me dice ‘Hola, ¿qué haces?’, y se presenta. ‘¿Cómo te va? Tomemos un café y charlamos’, me dice, porque yo un par de veces le pregunté un par de cosas que estábamos charlando acá”, señaló Ximena.
“Y le digo ‘Dale, dale, todo bien’ y me fui. Y le conté a Gus también”, cerró Capristo, recordando sus acciones siguientes para evitar cualquier tipo de escándalo. “Pero te las puede contestar por WhatsApp. No hace falta un café. ¡Qué cafetero!”, protestó Yanina Latorre, con sorna, aunque luego recordó: “A mí igual también me escribió hace poco”.
Finalmente, la nota de color la dio Majo Martino con un mensaje proveniente del búnker de Wanda Nara: “Y te digo algo: Migueles. Se anda haciendo el banana en el gimnasio del Chateau Libertador, mi amor. Se anda haciendo el bananón, ¿eh?”. ¿Tomará acciones al respecto Wanda Nara?
Leé más:
¡Tremendo! Wanda Nara incendió las redes al repostear un video viral que se burla de la China Suárez e Icardi
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.