Wanda Nara volvió a sacudir el avispero digital y quedó otra vez en el centro de la polémica tras repostear en su cuenta de Instagram un video animado viral, realizado con estética de Los Sims, que apunta de lleno contra Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi. El material, que circuló a toda velocidad por redes, no escatimó en sarcasmo, ni en indirectas picantes.

En el clip, los personajes digitales recrean situaciones ficticias que parodian los conflictos, los celos y la exposición mediática que rodean a la pareja. Con tono de burla y frases demoledoras, la historia animada se mete de lleno en la interna sentimental, los lujos, los posteos cruzados y la competencia por quién marca la agenda en las redes sociales.

Entre las líneas más virales que se escuchan aparecen perlitas como: “Hola, cornudas. Baby, ya volví del shopping. Me gasté 10 palos”,“¿Te gusta mi outfit? Estás igual, ‘Moncha‘”,“Baby, subí nuestra foto juntos primero. Ni se te ocurra que tu familia vaya antes que yo’”.

A medida que avanza el video, la parodia se vuelve aún más provocativa, con bromas sobre la sobreexposición en redes, las internas familiares y los mensajes con doble sentido, además de guiños subidos de tono y remates que buscan impactar y hacer ruido.

Que Wanda haya decidido repostearlo no pasó para nada inadvertido. Muy por el contrario, fue leído por muchos como una provocación directa y sin filtro hacia la China y Mauro, reavivando una guerra mediática que parece no tener punto final.

ASÍ FUE LA LLEGADA DE MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ A LA ARGENTINA PARA REENCONTRARSE CON SUS HIJAS

En la previa de uno de los momentos más sensibles de su vida personal, Mauro Icardi llegó a la Argentina acompañado por su pareja, Eugenia “la China” Suárez, horas antes de reencontrarse con sus hijas. La escena no pasó desapercibida: ninguno de los dos quiso dar declaraciones y el operativo para abandonar el aeropuerto fue tan rápido como hermético.

La actriz viajó junto a sus tres hijos: Amancio y Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, y Rufina, la mayor, a quien tuvo con Nicolás Cabré. Todos juntos, pero lejos de los flashes y sin una sola palabra para los cronistas que los esperaban.

Fieles a un perfil bajísimo, Icardi y la China evitaron cualquier tipo de contacto con la prensa. No hubo saludos, gestos, ni aclaraciones. El foco estuvo puesto únicamente en salir del aeropuerto lo más rápido posible.

La postal final fue contundente: una enorme camioneta blanca, cargada con numerosas valijas, que los retiró del lugar en medio de un fuerte operativo de discreción.

La llegada se da justo antes del reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas, en el marco del conflicto judicial con Wanda Nara que mantiene en vilo al mundo del espectáculo. Por eso, cada movimiento del futbolista genera expectativa y análisis.

Sin declaraciones y con un mensaje claro desde los gestos, Icardi y la China Suárez pisaron suelo argentino decididos a no hablar, pero sabiendo que todas las miradas están puestas sobre ellos.