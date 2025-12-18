Paula Varela confirmó en Intrusos con quién pasarán la Navidad las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi en medio de la disputa por esa fecha. Según transmitió la panelista, fue la abogada del futbolista quien le reveló que el juez resolvió a favor de él.

“Estoy hablando con la abogada Lara Piro, acaba de resolver el juez lo que nos preguntábamos recién, que era con quién pasan finalmente la Navidad las nenas, si con Wanda o con Mauro, quién ganó la batalla legal y ella me dice: pasan Navidad con Mauro Icardi”, y por ende también con la China Suárez según informó en el programa de América.

Mauro Icardi decorando su casa para la Navidad con la China Suárez (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

“Acá en Buenos Aires. Así que Wanda tendrá que pasar Año Nuevo”, sumó Paula sobre la determinación de la Justicia y Pablo Layus deslizó la posibilidad de que Icardi pase con su familia: “Guarda que Mauro no haga un viaje a Rosario para reencontrarse con sus seres queridos”.

EL IMPACTANTE ANILLO QUE MAURO ICARDI LE REGALÓ A LA CHINA SUÁREZ EN SU PRIMER ANIVERSARIO

Mauro Icardi y la China Suárezcelebraron su primer aniversario en Turquía. A través de sus redes sociales compartieron el momento en que el futbolista le entregaba a la actriz su regalo en esta fecha especial para la pareja.

Después de su paso por la Argentina, donde estuvo promocionando su nueva ficción de Disney+, La Hija del Fuego, el delantero del Galatasaray sorprendió a Eugenia con un impresionante anillo y una caja enorme de rosas rojas.

La China Suárez recibió un anillo en su primer aniversario con Mauro Icardi (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

“Feliz aniversario mi amor”, se puede leer la dedicatoria con la que venía el obsequio del deportista junto a las postales en las que aparece la China con la sorpresa que la dejó boquiabierta. “Feliz primer año mi amor”, escribió ella en el posteo que cosechó miles de likes.

