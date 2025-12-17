En medio de la causa judicial que tiene detenido a Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara, Mauro Icardi eligió romper el silencio con un mensaje demoledor en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Icardi fue directo y no dejó lugar a dudas: “Trabajaban juntos para dañar, convencidos de que el ruido los protegía. Hoy compiten por ver quién se salva primero”, disparó, vinculando de lleno a Wanda y a Payarola en la causa que investiga presuntas estafas.

El futbolista fue más allá y se despegó del conflicto: “El problema nunca fui yo. El problema fue que se quedaron sin tener a quién culpar cuando la verdad empezó a caminar sola”, escribió, marcando distancia y asegurando que siguió adelante mientras los demás se enfrentaban entre sí.

El mensaje de Mauro Icardi en Instagram

Las frases más fuertes de Mauro Icardi y el trasfondo judicial

“Ustedes se quedaron atrás, peleando entre ustedes por sostener mentiras que ya no se sostienen. Porque el final siempre es el mismo: los falsos se devoran entre sí”.

Mauro Icardi en la fiscalía, en enero de 2025.

“No hay justicia más perfecta que verlos caer sin que uno diga una palabra. Y cuando la verdad apareció, no les quedó ni el grupo, ni el discurso, ni la valentía”.

“Creyeron que unidos eran fuertes. La verdad los separó como ratas”.

“Yo no discutí. El león no discute con hienas, las deja pelearse entre ellas. Y qué curioso… ahora se denuncian entre ustedes”.

Qué dijo Wanda Nara sobre la causa de las estafas

Wanda Nara después de declarar (Captura de América TV).

Wanda Nara se presentó a declarar como testigo en la Fiscalía de Benavídez, en la causa que investiga a su exabogado Nicolás Payarola: “No tengo miedo a nada. No tengo nada que ver con esto. Prefiero no agrandar”.

Fue citada para determinar si forma parte de los damnificados en la causa, ya que se investiga una deuda que rondaría los 300 mil dólares.