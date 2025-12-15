Este lunes, Wanda Nara acudió a declarar en el marco de la causa en la que se acusa a su exabogado, Nicolás Payarola, de 13 hechos de estafa por un monto que supera los 3 millones de dólares, y ahora se supo de cuántos años sería la condena que podría recibir de ser hallado culpable.

Entre los denunciantes que acusan a Payarola se encuentra la familia de Gonzalo Montiel, y Macarena Posse, la hija del ex intendente Gustavo Posse, y exabogada de Wanda Nara, que la representó en todas las causas que le inició Mauro Icardi, y un mánager de influencers de 18 años al que el letrado le habría estafado por 20 mil dólares.

Este lunes en Lape Club Social, el abogado José Vera, que representa en conjunto a varios de los damnificados por las actividades de Nicolás Payarola analizó la fugaz salida de Wanda Nara de los Tribunales de Benavídez en la que aseguró que “No tuvo nada que ver con eso”.

REVELARON CUÁNTOS AÑOS LE PODRÍAN DAR DE CONDENA AL EXABOGADO DE WANDA NARA SI ES ENCONTRADO CULPABLE DE ESTAFA

“¿Cuánto le podrían dar a un estafador serial como Payarola?”, preguntó Leo Paradizo. “Lo serial es lo que aumenta y magnifica la pena, y por otro lado hay cuestiones muy importantes como que la plata no aparece”, señaló Vera.

A la hora de especificar cuál será el pedido de condena en nombre de los damnificados, el abogado no se anduvo con vueltas: “Por arriba de 10 años”, aseguró. “¿No sale? Para usted queda preso”, especuló Paula Varela.

“Lo que sucede es que no apareció un solo dólar, salvo los 10 mil que hallaron en el estudio jurídico, y él sostiene que no estafó a nadie. Entonces, frente a esta circunstancia hay un montón de situaciones para analizar como cuentas virtuales y ‘wallets’”, señaló Vera.

