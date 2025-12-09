A dos semanas de su detención en el marco de una causa por estafas múltiples, Nicolás Payarola volvió al centro de la escena este lunes cuando Angie Balbiani reveló cómo fue el paso a paso con el que le habría desviado fondos millonarios a Wanda Nara y L-Gante.

En el informe de Puro Show (El Trece), Balbiani expuso que detrás de la relación entre Nara y Payarola existe una trama de negocios cruzados, sociedades y movimientos de dinero que en el ciclo denominaron “La ruta del dinero Wan” que incluye sociedades radicadas en EE.UU., acuerdos con casinos legales, proyectos musicales y negociaciones con el influencer Nicolás Lorenzón que no habrían terminado del todo bien.

De acuerdo a lo expuesto por Angie Balbiani en el ciclo, todo comenzó cuando Wanda contrató al abogado para que la asesorara legalmente en medio de sus nuevos emprendimientos. “Payarola introduce a Wanda en el universo de Nicolás Lorenzón, un influencer multifacético dedicado al rubro inmobiliario, la música y la promoción de casinos legales”, explicó la periodista. A partir de ese vínculo surgieron campañas, giras y diversos acuerdos comerciales en el exterior.

CÓMO ES “LA RUTA DEL DINERO WAN”, LA MANIOBRA CON LA QUE EL EX ABOGADO DE WANDA NARA LE DESVIÓ FONDOS MILLONARIOS A ELLA Y A L-GANTE

Con el correr del tiempo, Nara y Lorenzón formaron dos LLC –empresas de responsabilidad limitada– en Estados Unidos. “Nicolás Lorenzón tiene ocho, esto es público. Tiene dos LLCs con Wanda Nara. Una se llama Wanda Solange Nara y la otra se llama Mr. Nick”, detalló Balbiani.

Debido al crecimiento de las obligaciones, la mediática decidió delegar en Payarola parte de la administración de esas firmas. Sin embargo, según contó Balbiani, fue allí cuando el abogado habría activado la maniobra que terminó en escándalo.

La panelista aseguró que Payarola se presentó frente a los casinos legales como representante de Wanda y de L-Gante, justo cuando el músico había cortado su relación laboral con su histórico manager, Maxi “El Brother”. “Le dice ‘denme por favor el dinero que se va a cobrar desde acá a fin del 2025 y lo que ya cobraron en los casinos’”, relató.

SE SUPO CÓMO HIZO NICOLÁS PAYAROLA PARA DESVIAR FONDOS MILLONARIOS DE WANDA NARA Y L-GANTE

La operatoria fue fulminante. “Limpió la zona y cobró el dinero de la publicidad que hacían. Entonces le entregan la plata. ¿Cuánto le entregan? 320.000 dólares, en representación de Wanda Nara y L-Gante“, afirmó la panelista. La cifra, que supera los 400 millones de pesos, habría marcado el quiebre definitivo entre la figura de Telefe y el abogado.

Cuando Wanda se entera, decide alertar al músico. “Wanda le avisa a L-Gante que Payarola se había cobrado esa plata y va y lo increpa”, relató Balbiani. En ese cruce, el letrado habría admitido que tomó fondos que no le correspondían y prometió devolverlos “en cuotas”. Del total, 80 mil dólares serían de L-Gante y el resto correspondería a la empresaria.

Consultada sobre una posible denuncia de Wanda contra su exrepresentante legal, Balbiani indicó que no hay confirmación, aunque sugirió que el artista podría avanzar judicialmente. Y cerró con una frase lapidaria: “La verdad que desconozco si Wanda lo va a denunciar. Lo que sí sé es que hay un lugar en donde está la plata de Payarola”.

