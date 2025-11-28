Nicolás Payarola fue detenido en las últimas horas luego de que múltiples personas lo denunciaran por presunta estafa y otros delitos. Mientras avanza la causa judicial, comienzan a conocerse detalles del estado en el que se encontraba el abogado antes de que la Policía llegara hasta su domicilio el jueves por la mañana.

En Mitre Live, Juan Etchegoyen aportó información exclusiva y reconstruyó cómo transcurrieron esos momentos finales en libertad. El conductor remarcó la necesidad de abordar el tema con cautela, pero reveló datos que describen un cuadro de fuerte ansiedad y una percepción clara de lo que estaba por ocurrir.

LA ANGUSTIA DE PAYAROLA

Según señaló Etchegoyen, Payarola sentía que su detención era inminente. Una fuente cercana habría indicado que el abogado decidió no moverse de su casa ante la inminencia del operativo policial. Incluso, deslizó que habría dicho algo como: “Si me tienen que detener, que vengan acá”.

El periodista contó que, la noche previa, Payarola prácticamente no logró dormir. La preocupación que lo atravesaba desde hacía al menos dos semanas se intensificó con el correr de las horas. Para poder conciliar el sueño, habría recurrido a alguna medicación, según confiaron a Etchegoyen.

Nicolás Payarola fue detenido (Foto: captura de A24).

A ello se sumó un comportamiento marcado por la vigilancia constante de lo que se decía en los medios. Siempre siguiendo el relato de su fuente, el conductor afirmó que el abogado estuvo pegado a la televisión, atento a si alguien hablaba sobre él o sobre el avance de la causa.

“Estaba nervioso, bastante alerta”, resumió Etchegoyen en relación con esas horas previas al procedimiento policial. Para el periodista, reconstruir esta secuencia ayuda a entender el contexto emocional que atravesaba Payarola mientras el caso tomaba cada vez mayor visibilidad pública.

Mientras tanto, las denuncias continúan acumulándose y la investigación avanza. El abogado permanece detenido mientras la Justicia define los próximos pasos en un expediente que sigue generando repercusión.