El caso de Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, suma nuevos y estremecedores datos.

En La Mañana con Moria, Amalia Díaz Guiñazú reveló qué ocurrió con Maicol González, el padrastro del menor, apenas fue trasladado a una unidad carcelaria tras ser imputado.

“La causa investiga un presunto homicidio agravado por alevosía y ensañamiento”, detallaron en el programa, donde también recordaron que la madre del niño, Mariela Altamirano, está imputada en la misma causa.

Autopsia de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia (captura de eltrece)

Qué reveló la autopsia de Ángel, el nene de 4 años

Los primeros datos forenses son contundentes: el niño murió a causa de un edema cerebral provocado por múltiples traumatismos craneales dirigidos. Se detectaron al menos 20 golpes en la cabeza, sin lesiones en otras partes del cuerpo.

Los especialistas indicaron que los impactos no provocaron fracturas visibles, pero sí un daño interno progresivo que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Además, se investiga un posible mecanismo de asfixia.

Caso Ángel: qué le hicieron al padrastro del nene de 4 años al entrar a la cárcel

aEn ese contexto, Amalia contó lo que sucedió cuando González ingresó a la alcaldía: “Lo trasladaron a una unidad carcelaria, una alcaldía. Apenas llegó, los presos le pegaron”.

Y agregó: “Esto está filmado. Lo quisieron linchar, lo tuvieron que apartar. La policía confirmó que lo quisieron linchar. Lo metieron en un pabellón de presos”.