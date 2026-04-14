La investigación por la muerte de Ángel López, el nene de 4 años que falleció en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, dio un giro clave en las últimas horas tras conocerse los resultados de la autopsia.

Si bien en un primer momento la causa fue caratulada como “muerte dudosa”, el fiscal Facundo Oribones confirmó que ahora se investiga bajo la hipótesis de un posible homicidio, a partir de los primeros indicios.

La información fue revelada por Ignacio González Prieto en La Mañana con Moria, donde detalló los puntos más impactantes del informe forense.

“La autopsia lo que hace básicamente es darte tres puntos centrales: la data de muerte, el mecanismo de muerte y la causa de muerte”, explicó el periodista.

Autopsia de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia (captura de eltrece)

En ese sentido, precisó:“La causa de muerte es muy concreta: un paro cardiorrespiratorio por un edema generalizado, es decir, una inflamación del cráneo”.

Sin embargo, lo más estremecedor surgió al analizar las lesiones:“Hay una herniación del tronco cerebral y una afectación sobre las amígdalas. Eso significa que los traumatismos generaron una hemorragia tremenda dentro del cerebro del niño”.

Y agregó un dato clave:“La hemorragia se fue expandiendo en 12 puntos hacia la zona frontal, occipital y parietal. Eso te da una dimensión de los golpes que recibió”.

Según explicó, los impactos habrían sido dirigidos principalmente a la cabeza:“Los golpes fueron especialmente en el cráneo”.

Caso Ángel: el escalofriante dato que reveló la autopsia del nene de 4 años (eltrece)

Caso Ángel: el escalofriante dato que reveló la autopsia del nene de 4 años

Respecto al mecanismo, el especialista detalló que la investigación busca determinar con qué se produjeron las lesiones: “En criminalística y medicina forense se analiza qué elementos pueden haber generado los traumatismos. Pueden ser objetos romos, como un palo, un fierro o una madera”.

“En este caso, está dentro del tipo de heridas que pueden ser generadas por un puño, una mano abierta, un codo o incluso un cabezazo”, detalló Prieto.

“Pero lo más escalofriante del caso es que en el expediente judicial figuran denuncias previas que tenían el padrastro y la madre del nene. El padrastro de Ángel practica taekwondo, es una mano experta y sabe cómo golpear sin dejar marcas”, expuso el periodista en La Mañana con Moria.