El caso de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, generó una fuerte conmoción y tuvo un momento de alto impacto en La Mañana con Moria, donde Moria Casán no ocultó su horror al conocer los primeros datos de la autopsia.

“Este tema atraviesa a toda la sociedad. Es un tema durísimo. Terminó la vida de este Ángel, que, como su nombre lo indica, es un ángel”, expuso Casán al comienzo del programa.

“Todo es un espanto”, reaccionó la One al escuchar el informe del periodista Federico Seeber, quien reconstruyó la dura vida del pequeño y las circunstancias que rodearon su muerte.

Moria Casán reaccionó con horror a los datos preliminares de la autopsia de Ángel, de 4 años (captura de eltrece)

“Era un nene de cuatro años que vivió una vida espantosa. Hasta los cuatro años la pasó muy mal, con episodios de violencia”, relató el periodista, quien además explicó que los estudios preliminares indican la presencia de golpes en la cabeza y lesiones internas.

Según se informó, el niño fue llevado por su madre a un hospital y abandonado en el lugar. Horas después, murió. La Justicia ahora intenta determinar las responsabilidades de los adultos que debían cuidarlo.

Seeber también detalló que docentes del jardín al que asistía Ángel habían advertido cambios de conducta notorios, especialmente desde que el menor pasó a vivir con su madre por orden judicial. A partir de entonces, habría estado expuesto a condiciones de vida precarias, falta de alimentación y presuntos malos tratos.

En el mismo programa, la panelista Amalia Díaz Guiñazú confirmó que tanto la madre como el padrastro ya fueron imputados: “Están acusados de homicidio agravado por el vínculo”.

Qué reveló la autopsia de Ángel, el nene de 4 años

Los primeros datos forenses son contundentes: el nene murió a causa de un edema cerebral provocado por múltiples traumatismos craneales dirigidos. Se detectaron al menos 20 golpes en la cabeza, sin lesiones en otras partes del cuerpo.

Los especialistas indicaron que los impactos no provocaron fracturas visibles, pero sí un daño interno progresivo que derivó en un paro cardiorrespiratorio. También se investiga un posible mecanismo de asfixia.

Con este escenario, la causa avanza como un presunto homicidio agravado, mientras la Justicia busca esclarecer cómo fue la vida de Ángel y quiénes fueron responsables de un final tan trágico.