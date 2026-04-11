Un momento estremecedor se vivió en La Noche de Mirtha cuando Belén Francese no pudo contener las lágrimas al referirse a la muerte de un niño de 4 años y apuntó con dureza contra la falta de protección a la infancia.

Todo comenzó como una charla distendida, pero rápidamente tomó un giro emotivo: “Hablábamos de la importancia de la familia, que es el tesoro más grande que tenemos”, introdujo, antes de quebrarse al tocar el tema que la angustia.

Visiblemente afectada, continuó: “Hay algo que me preocupa mucho y es que no hay protección en las infancias, no hay protección en los menores. Esta semana murió un niño de cuatro años. Eso es un horror. Yo no puedo terminar de ver la noticia”.

Foto: Captura (eltrece)

Con la voz entrecortada, Francese fue contundente: “¿Qué hace el gobierno o la ley? Porque no puede morir un niño. Bajo ningún punto de vista puede pasar. Una situación tan atroz se puede evitar”.

“Me angustia mucho este tema porque realmente no puedo terminar de ver la noticia. Esto es abominable. Perdón”, agregó, completamente quebrada y con lágrimas en los ojos.

“Esta semana murió un niño de cuatro años. Eso es un horror. Yo no puedo terminar de ver la noticia”.

El dolor de Francese está vinculado al caso de Ángel López, un niño de 4 años que ingresó con pulso en una ambulancia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la vivienda donde vivía con su madre.

El hecho ocurrió el domingo pasado y, tras permanecer internado durante 48 horas, el pequeño falleció. Según el resultado preliminar de la autopsia, presentaba lesiones recientes en la zona cerebral. Aunque la causa exacta de la muerte aún no fue determinada, la investigación se lleva adelante bajo la hipótesis de un posible homicidio. Así lo informaron en conferencia de prensa los fiscales Cristian Olazábal y Facundo Oribones, quienes están al frente del caso.

“¿Qué hace el gobierno o la ley? Porque no puede morir un niño. Bajo ningún punto de vista puede pasar. Una situación tan atroz se puede evitar”.

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MIRTHA LEGRAND FUE A VER ROCKY Y DESCOLOCÓ A NICO VÁZQUEZ CON UNA PREGUNTA PICANTE

Fiel a su costumbre de no perderse lo mejor de la cartelera porteña, Mirtha Legrand dijo presente en el teatro para saldar una cuenta pendiente: fue a ver Rocky, el exitoso espectáculo protagonizado por Nico Vázquez y Dai Fernández.

La cita fue en el Teatro Lola Membrives, donde la obra inspirada en el icónico boxeador creado por Sylvester Stallone viene arrasando y acaba de consagrarse con el ACE de Oro. Como suele ocurrir, la llegada de Mirtha revolucionó la noche: el público la recibió con aplausos y su presencia se convirtió en uno de los grandes momentos de la velada.

Acompañada por su asesor Héctor Vidal Rivas y un grupo de amigos, la diva siguió la función desde una ubicación privilegiada, atenta a cada detalle del musical que adapta la historia de Rocky Balboa al formato teatral.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@nicovazquezok)

Pero el momento más comentado llegó después. Tras el final, Nico Vázquez y Dai Fernández se acercaron a saludarla personalmente y fue ahí cuando Mirtha, fiel a su estilo sin filtro, lanzó una pregunta que desató risas: “¿Vos, este cuerpo lo tenías antes?”.

El comentario no fue casual: el actor atravesó una intensa transformación física para meterse en la piel del boxeador, con meses de entrenamiento y preparación.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@nicovazquezok)

Lejos de incomodarse, el intercambio se dio en un clima distendido y afectuoso, con risas incluidas, que continuó con elogios por parte de la conductora: “En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este, tan fantástico. Todo tu elenco… Acaban de recibir todos los premios. Los mataste a todos”, expresó, generando aún más aplausos.

El cariño fue recíproco. Horas más tarde, Vázquez volcó su emoción en redes sociales: “Te admiro tanto Mirtha. Sos gigante. Gracias por tu generosidad y amor de tantos años. ¡Te quiero!”.