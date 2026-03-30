Este lunes, Mario Pergolini abrió la segunda temporada de Otro Día Perdido junto a Agustín “Rada” Aristarán y la debutante Evelyn Botto, que llegó al late night show de eltrece en reemplazo de Layla Roth.

En los primeros minutos, Mario y su equipo hicieron su clásica mini ficción de presentación al estilo The Office, y para ellos contaron con la presencia de dos estrellas del canal como Nico Vázquez, que la rompe en Rocky, obra ganadora del premio ACE de oro, y Soledad Silveyra.

Escena de Otro Día Perdido (Foto: captura eltrece)

Junto a ellos, el conductor y sus cómplices abrieron un programa plagado de sorpresas y de chicanas a Evelyn respecto a su promocionado romance con Fede Bal. “Te juro que no te vamos a preguntar sobre él o sobre Carmen”, le prometieron el conductor y el actor de Chanta.

Noticia en desarrollo…

Foto: capturas eltrece

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