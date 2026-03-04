Mario Pergolini volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Mientras prepara su regreso a la televisión con “Otro día perdido” y tras el reciente anuncio de la incorporación de Evelyn Botto al equipo, el conductor brindó una entrevista donde abordó distintos temas: desde su relación con las divas de la TV hasta la repercusión que generaron en redes sociales las fotos de su hija Valentina Pergolini.

Fiel a su estilo frontal, el ex CQC respondió sin rodeos y dejó en claro su postura frente a la viralización de las imágenes.

LA REACCIÓN DE MARIO PERGOLINI ANTE LAS FOTOS DE SU HIJA

Durante la charla, al ser consultado por las fotos de Valentina Pergolini que comenzaron a circular en redes sociales, el conductor aseguró que se estaba enterando en ese mismo momento por el cronista.

Lejos de mostrarse incómodo o molesto, Mario Pergolini reaccionó con total naturalidad y minimizó el revuelo generado.

Con su tono irónico y directo, el conductor comentó que su hija usa bikini, por lo que no veía ningún problema ni misterio en que esas imágenes se compartieran o se volvieran tendencia.

Mario Pergolini habló de las fotos virales de su hija Valentina. Crédito: Instagram

EL ORGULLO DE PERGOLINI POR LA INDEPENDENCIA DE SUS HIJOS

Más allá del comentario sobre las fotos, Pergolini aprovechó para destacar la formación y la autonomía de sus hijos.

El conductor explicó que tanto Valentina como sus hermanos hicieron su propio camino profesional, sin depender del apellido ni buscar beneficios por la exposición pública de su padre.

Para él, ese aspecto es clave en la educación familiar: que cada uno pueda construir su carrera con esfuerzo propio y sin apoyarse en privilegios externos.

En la entrevista, Mario Pergolini también habló sobre la carrera de Valentina, quien decidió dedicarse a la actuación y al mundo artístico.

Según explicó, ese camino implica un nivel de exposición distinto, sobre todo en una época donde las redes sociales amplifican cada paso de quienes trabajan en el espectáculo.

El conductor reconoció que la presencia en redes trae tanto oportunidades como críticas, pero aseguró confiar plenamente en el criterio de su hija para manejarse en ese entorno.