Mario Pergolini arrancó la semana con un susto de esos que nadie quiere vivir: perdió su teléfono celular en plena calle y, por un rato, pensó que lo había perdido para siempre. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado y terminó presentado a un joven como su “nuevo mejor amigo”-

El conductor contó en sus redes sociales que el celular apareció gracias a la actitud solidaria de un transeúnte. “Hoy había perdido mi teléfono y lo encontró ‘Rafael’, que se preocupó en devolvérmelo y no aceptó nada de recompensa”, escribió.

Mario Pergolini y Rafael (Foto: Instagram @mpergoliniok)

“Desde hoy es mi mejor amigo”, agregó, junto a una foto del joven que le devolvió el aparato en mano. El mensaje se viralizó rápidamente y sus seguidores celebraron el gesto.

MARIO PERGOLINI PRESENTÓ A SU NUEVO MEJOR AMIGO Y CONTÓ POR QUÉ LO ELIGIÓ

No es la primera vez que Pergolini comparte situaciones personales que mezclan sorpresa, humor y reflexión. Hace unos meses, en su programa Dejá que entre el sol (Vorterix), hizo reír a todos al contar su experiencia con el pilates, una actividad que subestimó y terminó siendo mucho más exigente de lo que imaginaba.

“Empecé a hacer pilates con un montón de señoras del barrio. Y mi experiencia es que era más exigente de lo que yo creía. Yo pensé que iba a estar con un montón de señoras del barrio, yo el único hombre ahí estirándome, pero no, de golpe te dicen: ‘Bueno, ahora ponemos el resorte en posición cuatro’. Y pensás: ‘Bol…, se me está desgarrando el ort…, no puedo más’”, relató entre risas, mientras el equipo lo escuchaba divertido.

Mario Pergolini en Otro Día Perdido (Foto: captura eltrece)

Entre el susto por el celular perdido, las anécdotas que generan carcajadas y su postura firme ante las polémicas del streaming, Mario Pergolini se mostró como un conductor que agradece los gestos solidarios y no tiene problema en reírse de sí mismo, siempre en sintonía con su audiencia.

