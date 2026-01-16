Mario Pergolini se metió de lleno en el revuelo que generó su video sobre el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Después de que su posteo se viralizara y sumara más de un millón y medio de vistas, el conductor usó su cuenta de Instagram para explicar el verdadero sentido de sus palabras y bajarle el tono a la polémica.

En su descargo, el conductor comenzó: “Estaba leyendo el diario y me encuentro con esto, que el posteo que hice en mis redes, que borré, porque la verdad que no era para generar ningún tipo de problema, dice que critiqué el casamiento de Lali y Pedro Rossemblat”.

“Porque hice un posteo, un reel para ver qué regalarles, que era el único chiste que quería hacer, dijeron que es cuestionamiento de las ideas políticas de ambos... me importa tres pitos las ideas políticas de ambos, son dos buenos pibes, divertidos, sanos, me caen bien, era un chiste nada más”, siguió Pergolini.

El posteo de Mario Pergolini en el que explicó qué quiso decir en su reel sobre la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Instagram/@mpergoliniok).

El conductor remarcó que su intención no fue atacar a la pareja ni meterse en cuestiones políticas: “Lo saqué, tenía como un millón seiscientas de vistas, pero no fue hecho para que sea un problema. Así que bueno, lo siento, Lali y Pedro, sean felices”.

EL VIDEO DE MARIO PERGOLINI SOBRE PEDRO ROSEMBLAT Y LALI ESPÓSITO QUE GENERÓ POLÉMICA

El video que generó polémica mostraba a Pergolini en modo irónico, reflexionando sobre la boda Lali Espósito y Pedro Rosemblat. “Estoy al pedo de vacaciones. (…) La cosa que me enteré es que Lali se va a casar. ¿No es que esta generación ya no se casaba? ¿Saldrán peronistas los hijos?”, lanzó, mezclando humor y actualidad.

El ex CQC también recordó una vieja entrevista de Lali Espósito donde ella aseguraba que no se veía casándose: “No me veo casándome ni en pedo. Guarden este tape. Te juro por Dios que no me veo para nada en ese lugar. En ese lugar no me veo. Cero”.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito se comprometieron a casamiento. (Foto: @lali y @pedrorosemblat)

Pergolini siguió con su humor: “Me imagino que Pedro, envalentonado, le habrá ofrecido matrimonio, sabiendo que no iba a agarrar. Y va que la agarra, se querrá matar. Así que me imagino que será un fiestón. Me imagino con todos los amigos que tiene, bailarines, peronistas, por los de Pedro, ¿no?”.

Después, repasó una lista de regalos posibles y lanzó: “Estos dos chicos ya fueron a Europa un montón de veces. Son casi ricos, me imagino. Son laburadores, laburantes. ¿Una noche de pasión? Pasión es lo que les sobrará a estos dos… Lali, Pedro, si ven esto, por favor, coméntenme. Necesito que me digan qué quieren”.

