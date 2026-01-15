Luego de la revolución que despertó el anuncio que hizo Lali Espósito en las redes sociales donde confirmó que se comprometió con su pareja, Pedro Rosemblat -con una foto en la que lució su increíble alianza- aparecieron fotos de la artista mostrando el anillo de compromiso en Navidad.

La foto, que había compartido Lali en su cuenta de X (antes Twitter) el 25 de diciembre pasado, y donde se la ve disfrutando de la playa y ya con su anillo de compromiso en la mano, despertó especial atención y la duda sobre cuándo fue la propuesta de su pareja.

Asimismo, la artista también había salido al escenario de uno de sus shows en Vélez, a mediados de diciembre pasado, vestida con un vestido de novia, lo que también sumó a la incógnita sobre cuándo se llevó a cabo el gran día.

La imagen que posteó Lali en Navidad. Ya tenía el anillo puesto. Foto: X (@lalioficial) Por: Fabiana Lopez

En medio de las dudas y las sospechas sobre si el casamiento ya se llevó a cabo, tanto Lali como Pedro no salieron a dar detalles sobre la fecha de este compromiso.

¿Cuando se comprometió Lali Espósito con Pedro Rosemblat?

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL PÍCARO COMENTARIO DE LALI ESPÓSITO TRAS ANUNCIAR SU CASAMIENTO CON PEDRO ROSEMBLAT

Luego de anunciar su casamiento con Pedro Rosemblat, Lali Espósito volvió a demostrar que, además de talento y carisma, también tiene un gran sentido del humor.

La artista reaccionó a un comentario que apareció en X (antes Twitter) y su respuesta no tardó en generar miles de interacciones.

Todo comenzó cuando un usuario escribió: “La persona que JAMÁS pensé que se iba a casar. No entiendo nada”. Ante esto, lejos de ignorar el mensaje, Lali decidió escribir una palabra que lo dijo todo: “Same (Igual)”.

Foto: Captura de X (@lalioficial) Por: Fabiana Lopez

La respuesta fue interpretada como una muestra de complicidad con sus seguidores y una forma descontracturada de asumir la sorpresa que generó el anuncio de boda. En pocas horas, el intercambio acumuló miles de visualizaciones y mensajes de amor de sus fans.

Foto: @lali