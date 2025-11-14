Pedro Rosemblat se animó a una confesión íntima sobre su relación con Lali Espósito durante su visita a Ferné con Grego, el streaming de Telefe.

Allí, el conductor explicó por qué la aparición de la artista en su vida significó un cambio profundo, hace ya más de dos años.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Movilpress)

Pedro Rosemblat reveló cómo Lali Espósito le cambió la vida

“A mí me cambió mucho la vida conocerla, porque ella tiene una manera de vivir y de conectar con la alegría y con el placer que para mí es fundamental”, expresó Pedro, destacando el contraste entre sus personalidades.

Luego profundizó en esas diferencias: “Yo soy mucho más neurótico, mucho más enroscado, me preocupo por cualquier pelotudez y ella es una persona que disfruta la vida permanentemente”.

Incluso dio un ejemplo concreto de la convivencia que comparten desde hace meses: “Al principio, nosotros vivimos juntos y todos los fines de semana como que invitamos gente y hacemos asado, y yo soy de preocuparme por si se cae la ceniza en la alfombra, si el vaso, y ella es como ‘estamos con amigos en casa, qué te importa, mañana limpiamos’”.

Con total sinceridad, Rosemblat aseguró que esa forma de ver la vida lo ayudó a relajarse y a disfrutar más de los momentos cotidianos, marcando lo significativo que fue el vínculo para su crecimiento personal.

