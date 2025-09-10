A casi dos años de comenzar a escribir su historia de amor con Lali Espósito, Pedro Rosemblat le respondió a su novia, quien sin rodeos dio que “ni en pedo” se casa.

Notero de Desayuno Americano: -Con Lali los vemos muy contento, pero dijo ‘yo no me quiero casar. Eso es perder plata. Voy a los casamientos de mis amigas’. ¿Este es un deseo que vos tenés?

Pedro Rosemblat: -No, para nada. No sé de dónde salió lo del casamiento. Ella fue a lo de un diseñador a buscar un vestido para el Vélez y un tweet, supongo, se convirtió en rumor y el rumor se convirtió en expectativa. Pero no, no, no. Nunca estuvo en los planes.

Notero: -¿Pero lo ves como algo lejano o como algo que puede llegar a pasar?

Pedro Rosemblat: -Las dos cosas. Lo veo como algo lejano y como algo que puede llegar a pasar. Milei es Presidente. Puede pasar cualquier cosa en esta vida.

ESTO HABÍA DICHO LALI SOBRE EL CASAMIENTO

“¡Ni en pedo me caso! Es un gastadero de dinero al pedo por una noche”, dijo Lali en nota con LAM, luego de los falsos rumores de boda con Pedro.

Y agregó con contundencia: “No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan, adoro. Yo estoy bárbara así, y Pedro también”.

