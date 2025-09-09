Al día siguiente de llenar por cuarta vez el estadio de Vélez, Lali Espósito asistió a la avant premiere de Verano Trippin y reveló si su explosiva canción Payaso estuvo inspirada en la figura del presidente de la Nación, Javier Milei, a quien ya le había dedicado Fanático.

Ante, la artista habló del logro personal y colectivo que fue hacer cuatro estadios y haber sumado una fecha más para el 16 de diciembre.

“Para mí son logros que dejan de ser tan personales. Son colectivos. Si bien estoy muy orgullosa del laburo que hice para poder llegar acá, porque te puede no salir, no tener la posibilidad de hacer estadios. Es algo que te regala le gente”, dijo Lali en nota con LAM.

Y agregó: “Es una construcción artística, un deseo cumplido. Es una cosa colectiva de todos los que hacemos el show. Todos cumplimos ese sueño”.

¿LALI LE DEDICÓ PAYASO A JAVIER MILEI?

Pepe Ochoa: -Entre tanto guiño político en tu show, sacaste un tema Payaso que todo el mundo dice que se lo estás dedicando a Javier Milei. ¿Se lo dedicaste al Presidente?

Lali: -A todos los payasos que están ahí.

Yanina Latorre: -Él es uno de ellos. Milei es uno de ellos.

Lali: -Son todos unos payasos totales. Por supuesto que él y toda esa gente son unos payasos. Son chistes… A nivel letra, para reírnos del concepto de la doma, que se usa tanto.

LETRA DE LA CANCIÓN PAYASO

Ay, perdoname, te pisé, no te vi

‘Toy ocupada, tengo cosas que hacer

Hablás muy rápido, no sé, no entendí

Estás muy alterado y no te hace bien

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas

Vas a tener que bailar

Hoy, sos el show principal

Y aunque tu sueño es actuar (ah-ah)

Te queda grande el disfraz (ah-ah)

El truco ese que hiciste, yo ya lo vi

Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer?

Te dije que eras bueno, ¡uy! Te mentí

Me estás vendiendo humo y se puede ver

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas

Vas a tener que bailar

Hoy, sos el show principal

Y aunque tu sueño es actuar (ah-ah)

Te queda grande el disfraz (ah-ah)

Ey (ah-ah)

Sos un payaso, yeah (ah-ah)

Oh, yeah (ah-ah)

Oh, yeah, oh (ah-ah)

Payaso

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Te queda grande el disfraz

Payaso

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Te queda grande el disfraz

Payaso.

