Cande Vetrano y Andrés Gil se mostraron juntos por primera vez juntos, y en medio de una multitud, luego de los recientes rumores de crisis.

La pareja asistió al estadio de Vélez para disfrutar del concierto de Lali, gesto con el que dejaron entrever que entre ellos está todo bien y que las versiones de que la pareja estuvo en jaque tras la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi quedaron atrás.

Foto: Instagram.

Gil había sido señalado como el amante de Accardi. Los protagonistas del polémico rumor se encargaron de desmentirlo.

En el trecer Vélez de Lali, Cande y Andrés se ubicaron en el sector VIP, en el que se encontraron con Mery del Cerro, Meme Bouquet, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, entre otros famosos.

Foto: Movilpress

