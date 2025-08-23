En medio del revuelo que generó la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, Cande Vetrano aparece a cuentagostas en Instagram con gestos y publicaciones puntuales.

La actriz optó por no opinar públicamente de la vinculación amorosa de su pareja Andrés Gil, papá de su bebé Pino, con Accardi. El actor, señalado como tercero en discordia, fue quien negó con contundencia el rumor en su red social.

Foto: Instagram.

En medio de ese torbellino, Cande eligió el cumpleaños de Cris Morena, la productora que le abrió las puertas al mundo artístico, para dedicarle un tierno saludo cargado de emoción y nostalgia.

“Feliz cumple, Cris. Te quiero”, escribió Vetrano junto a un video muy significativo en el que la creadora de Chiquititas y Casi Ángeles reflexiona sobre los dolores que atravesó en su vida y cómo logró transformarlos en aprendizajes.

Con este mensaje, Cande no solo saludó a Cris Morena, sino que también recordó sus inicios en la profesión, cuando todavía era una niña.

El significativo mensaje de Cande Vetrano a Cris Morena por su cumpleaños.

CRIS MORENA Y UNO DE LOS CUMPLEAÑOS MÁS TRISTES DE SU VIDA

El 28 de julio murió Mila, la hija de 7 años de Tomás Yankelevich y Sofía Reca; nieta de Gustavo Yankelevich y Cris Morena.

En el accidente náutico, ocurrido en Miami, murieron tres menores de edad.

El 29 de julio, Cris viajó a Estados Unidos para despedir a su nieta y acompañar a su hijo, en este devastador momento.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.