Cande Vetrano vivió días de alta tensión luego de que se confirmara la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, una noticia que sacudió al ambiente artístico.
La actriz, que también se vio envuelta en los rumores que señalaban a su pareja Andrés Gil, papá de su hijo Pino, como posible tercero en discordia, buscó apoyo en su círculo más cercano.
Manu Viale y Katja Martínez, las incondicionales de Cande Vetrano
Cande se refugió en dos amigas muy especiales: Manu Viale y Katja Martínez, quienes estuvieron a su lado durante los momentos más difíciles con charlas y contención en privado.
El 27 de agosto, las tres salieron a cenar y visibilizaron en redes lo mucho que se aprecian y acompañan, en las buenas y en las malas.
A pesar del revuelo, Cande mantiene la tranquilidad y prioriza su rol como mamá de Pino, mientras continúa enfocada en su carrera. La actriz demuestra que, incluso en medio del escándalo, la amistad y el cariño de quienes la rodean son un verdadero sostén.
