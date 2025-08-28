Cande Vetrano vivió días de alta tensión luego de que se confirmara la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, una noticia que sacudió al ambiente artístico.

La actriz, que también se vio envuelta en los rumores que señalaban a su pareja Andrés Gil, papá de su hijo Pino, como posible tercero en discordia, buscó apoyo en su círculo más cercano.

Manu Viale y Katja Martínez, las incondicionales de Cande Vetrano

Cande se refugió en dos amigas muy especiales: Manu Viale y Katja Martínez, quienes estuvieron a su lado durante los momentos más difíciles con charlas y contención en privado.

El 27 de agosto, las tres salieron a cenar y visibilizaron en redes lo mucho que se aprecian y acompañan, en las buenas y en las malas.

A pesar del revuelo, Cande mantiene la tranquilidad y prioriza su rol como mamá de Pino, mientras continúa enfocada en su carrera. La actriz demuestra que, incluso en medio del escándalo, la amistad y el cariño de quienes la rodean son un verdadero sostén.

