Andrés Gil viajó a Bahía Blanca con Gimena Accardi para presentarse con su obra teatral y, pese a no tener ánimos de enfrentar a la prensa, habló con Alejandro Guatti para Intrusos.

“Estoy cuidando a mi familia. También Gimena y Nico están pasando por un momento bastante choto y no está bueno que alimenten el tema con cosas que son mentiras”, dijo el actor, con visible incomodidad.

Más contundente, Andrés agregó: “Estaría bueno que respeten su intimidad”.

“El descargo en redes lo hice cuando todo empezó a tomar vuelo... Para que haya respeto”, sumó el actor.

CÓMO ESTÁ ANDRÉS GIL CON CANDE VETRANO TRAS LOS RUMORES DE INFIDELIDAD

“Todo, obviamente, es falso. Estoy tranquilo con Cande en casa. Unidos. Intentando que esto no nos afecte”, le dijo Gil al cronista de América.

“Estamos en un momento muy lindo, con nuestro hijo, quizás en el momento más especial de nuestras vidas”, aseguró el actor.

ANDRÉS GIL Y GIMENA ACCARDI, UNIDOS POR LA GIRA DE “EN OTRAS PALABRAS”

El 23 y el 24 de agosto, Andrés Gil y Gimena Accardi se presentaron a sala llena con En otras palabras en Bahía Blanca.

Lejos de la complicidad que los unió toda la temporada, la versión de affaire hizo mella en ambos y durante el viaje, incluso en el teatro, se mostraron distantes.

La obra, que dirige Nico Vázquez, tiene dos paradas más en esta gira: Mendoza y San Juan, a fines de agosto.

ANDRÉS GIL ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SER SEÑALADO COMO AMANTE DE GIMENA ACCARDI

El 19 de agosto, Andrés Gil rompió el silencio en Instagram, tras ser señalado como el supuesto amante de Gimena Accardi.

Vale destacar que el actor está en pareja con Cande Vetrano, madre de su bebé Pino.

El 18 de agosto contaron en LAM que la actriz le fue infiel a Nicolás Vázquez. Al día siguiente, Gimena lo admitió.

“Por todo lo que escuché y leí en los medios de comunicación y en las redes, se volvió necesario aclarar que el rumor que está circulando es absolutamente falso”, escribió el actor en su red.

Y siguió en el mismo tono: “Me duele que todo el proceso increíble que compartimos con la obra de teatro junto a Gime y Nico se vea opacado por un invento”.

“Por mi familia y por la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, finalizó Andrés, quien por primera vez se expresó sobre el tema a un mes y medio de la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi.

En ese momento, 8 de julio, Gil ya había sido vinculado amorosamente con la actriz.

