Con dolor, los 18 años de amor de Nico Vázquez y Gimena Accardi llegaron a su final.

El 21 de agosto, la expareja firmó el divorcio y, según la información que dio Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas, el momento fue verdaderamente angustiante para ambos.

“El jueves pasaron por el juez para firmar el divorcio. Están divorciados Nico Vázquez y Gimena Accardi”, dijo el panelista de eltrece.

Nico Vázquez y Gime Accardi (Fotos: capturas América TV y Olga)

TODOS LOS DETALLES DEL DIVORCIO DE NICO VÁZQUEZ Y GIMENA ACCARDI

Con más información en su poder, Méndez describió detalles íntimos de la escena: “Se separaron tomados de la mano y llorando. También se abrazaron y se fueron juntos a desayunar”.

“Me cuentan que los dos están muy tristes, muy mal. A Nico Vázquez se lo vio delgado, destruido”, agregó el periodista.

U continuó: “Me dicen que después de haber hablado a los dos les cayó la ficha de todo lo que pasó en la relación el último tiempo”.

Sobre la inicial división de bienes, Gustavo Méndez agregó: “Ella se quedó en la casa y se quedaría con la casa en esta división de bienes. Y Nico se queda con el departamento que compraron en Capital, en donde ya se está quedando (a vivir)”.

