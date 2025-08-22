Este jueves se confirmó que Gimena Accardi y Nicolás Vázquez firmaron el divorcio, cerrando legalmente una historia de amor que se extendió por casi dos décadas. La noticia impactó en las redes sociales porque la pareja era una de las más queridas del espectáculo argentino.

El dato que más sorprendió fue revelado por una fuente cercana: “Fueron juntos. Se dio todo en un ambiente que hasta el mismo abogado decía que nunca había visto uno igual”, aseguró. Una muestra de que, pese a las circunstancias, la separación se desarrolló en un clima de respeto y armonía.

Gime Accardi y Nico Vázquez (Foto: Instagram @gimeaccardi)

LA CONFESIÓN DE INFIDELIDAD Y EL CIERRE DE UNA ETAPA

El divorcio llega apenas días después de que Gimena Accardi reconociera públicamente que le había sido infiel a Nicolás Vázquez “con alguien random”, declaración que desató una ola de comentarios en redes. Sin embargo, lejos del escándalo, ambos decidieron ponerle un cierre maduro y sereno a su matrimonio.

Según adelantó Yanina Latorre, Gimena Accardi se quedará con la casa en la que convivieron durante años, mientras que Nicolás Vázquez se instalará en el departamento que la pareja había adquirido en la Ciudad de Buenos Aires, más cercano a los teatros donde el actor desarrolla gran parte de su carrera.