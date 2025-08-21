Gimena Accardi habló sin filtros sobre sus TOCs, revelando que estas obsesiones y manías marcaron su vida durante mucho tiempo, condicionando incluso sus relaciones personales a un nivel que tuvo que aprender a manejarlo.

En diálogo con Sebastián Wainraich en La Noche Perfecta, Accardi contó cómo la obsesión por el orden y la limpieza se volvió una característica dominante en su día a día. “Al principio yo barría mientras estaban en casa. La gente no había terminado de comer y yo ya estaba levantando la mesa y lavando los platos”, recordó.

Además, relató anécdotas insólitas con su expareja, Nico Vázquez, dejando en claro hasta dónde llegaban sus manías. “He hecho la cama con él adentro, porque yo se la estiro”, confesó, sorprendiendo a todos en el estudio con la intensidad de su necesidad de mantener todo en orden.

GIME ACCARDI CONFESÓ CUÁLES SON SUS TOCS Y CÓMO APRENDIÓ A MANEJARLOS

Accardi también explicó que encontró en la astrología una herramienta para comprender el origen de esas conductas. “Soy ascendente en Capricornio y luna en Virgo. Pero soy geminiana, que es lo único que me salva para no estar tan demente”, reveló, relacionando sus signos con su personalidad obsesiva.

Con el paso del tiempo, la actriz asegura que logró suavizar sus TOCs para que no controlen su vida. “Con los años empecé a relajar”, dijo, destacando que el autoconocimiento y la búsqueda de equilibrio fueron fundamentales en su proceso.

Hoy, Gimena Accardi convive con sus obsesiones de manera más saludable, apostando al humor y la autoaceptación para no dejar que las manías definan su felicidad.

