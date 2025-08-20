Luego del descargo que hizo Nico Vázquez ante la prensa, después de que Gimena Accardi confesara que le fue infiel, Cande Vetrano recurrió a las redes después de que su pareja, Andrés Gil, quedara señalado como el posible tercero en discordia entre el exmatrimonio.

La actriz eligió su cuenta de Instagram Stories para compartir la promoción de Verano Trippin, la ópera prima de su amiga Morena Fabbri Quinteros, que se estrenará el próximo 11 de septiembre en cines.

“Se viene este estreno, la ópera prima de mi amiga directora. Todos al cine”, escribió Vetrano en una historia donde se ve el afiche del film, protagonizado por Miranda de la Serna, Ariel Staltari y Zoe Hochbaum.

Foto: Captura de Instagram Stories (@candelivetrano) Por: Fabiana Lopez

El posteo no pasó desapercibido ya que llega justo en medio del revuelo mediático que generaron las declaraciones Accardi, íntima amiga de Cande, sobre la infidelidad a Nicolás Vázquez. Un dato que descolocó a todos y puso a la pareja bajo la lupa pública.

Lejos de referirse directamente al tema, Cande eligió mostrarse enfocada en apoyar proyectos artísticos, marcando así su regreso a las redes en un momento de máxima exposición para su círculo íntimo.

Foto: Instagram (@candelivetrano)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

QUÉ DIJO NICO VÁZQUEZ SOBRE ANDRÉS GIL, EL SUPUESTO TERCERO EN DISCORDIA EN SU SEPARACIÓN DE GIMENA ACCARDI

Luego de haber respondido todas las consultas que le hizo la prensa sobre las recientes declaraciones de Gimena Accardi tras confesar que le fue infiel, Nico Vázquez no le esquivó a los rumores que vinculan a su ex con Andrés Gil, la pareja de Cande Vetrano –con quien acaba de tener un bebé- y su compañero de elenco en la obra En Otras Palabras.

“Es fuerte escuchar eso. Pero no, yo puedo decirles que conocemos nosotros la historia dentro de las cuatro paredes donde sucedió. Y es una verg… que pase esto, perdón la palabra”, comenzó diciendo el actor, tal como se pudo ver en TN.

El actor dejó en claro que esas especulaciones no se corresponden con la realidad y que lo más doloroso es la exposición pública: “Un poco creo que es por eso que ella salió a hablar”, señaló, en referencia a las declaraciones que dio Accardi horas atrás.

Foto: Captura (TN)

Lejos de alimentar la polémica, Nico subrayó que mantiene una relación laboral con el actor, que forma parte de su compañía teatral: “Andrés está en mi obra de teatro. O sea, se van de gira todos los fines de semana (con Gimena)”, remarcó. Y cerró: “Imagínense que sigue la gira. Él tiene un bebito muy chiquito”.