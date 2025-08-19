Luego de que Gimena Accardi confesara en Olga que le fue infiel a Nico Vázquez, la actriz respondió las consultas de los cronistas que la estaban esperando y uno de los comentarios de Martín Salwe se convirtió en el momento más tenso del ida y vuelta.

Indagada sobre si hubo convivencia con este tercero en discordia, Gimena no ocultó su malestar, tal como se pudo ver en A la Barbarossa: “Dale, vos me estás cargando… Pero escúchame, si te acabo de decir que fue un desliz, una pavada total, una cosa completamente pasajera”, atinó a decir, furiosa.

Lejos de quedarse callada, la actriz fue tajante: “¿Cómo voy a convivir? Hace 18 años que convivo solamente con Nicolás Vázquez”, agregó. Y el notero siguió, despertando críticas con sus palabras: “Un mal polvo, digamos”. El momento generó repercusión en redes sociales, donde varios usuarios señalaron la falta de tacto de Salwe y aplaudieron la firmeza de Accardi para responder con claridad.

Foto: Captura (Telefe)

SABRINA ROJAS OPINÓ PICANTE DE LA INFIDELIDAD DE GIME ACCARDI A NICO VÁZQUEZ Y FULMINÓ A LUCIANO CASTRO

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez tras 18 años de relación generó un fuerte revuelo mediático, especialmente luego de que trascendiera que la actriz habría sido infiel con su compañero Andrés Gil, coprotagonista de la obra que dirige el propio Vázquez.

En medio de la ola de comentarios, Sabrina Rojas se expresó con contundencia en sus redes sociales y abrió un debate necesario: el doble estándar con el que se juzga la infidelidad según el género.

A través de una historia de Instagram, Rojas reflexionó: “Estamos viendo un gran ejemplo para reflexionar lo injusto que somos siempre con las mujeres. Ellos son infieles y es casi anecdótico, lo entendemos porque está en su naturaleza, hasta lo tocamos de manera divertida, aún cuando hay hijos de por medio“, lanzó, sonre lo que podría ser una indirecta al padre de sus hijos.

Foto: Instagram de Sabrina Rojas.

Y cerró: “Ahora cuando la mujer es la infiel, todo se pone serio, se juzga como un gran pecado, a tal nivel que se ve obligada a tener que dar explicaciones y reconocer públicamente su ‘pecado’ (algo que jamás hará un hombre) porque nadie lo presiona por su accionar”.