A pesar del éxito arrollador que vive con la versión teatral de Rocky, Nico Vázquez atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal tras la separación de Gimena Accardi, después de 18 años de relación.

Luego de que la actriz contara públicamente que le fue infiel al productor, se supo que detalles del nuevo presente del actor. Conforme a Pronto, Nico dejó la casa que compartían en un exclusivo barrio privado de Zona Norte y se instaló en un departamento en el barrio porteño de Núñez.

Nico Vázquez en su nuevo barrio tras la separación (Foto: captura de Instagram/@gossipeame).

Sus vecinos lo ven caminar por la zona, hacer compras o sentarse en algún café, siempre serio, concentrado en su celular o tomando notas. La influencer Pochi, de Gossipeame, compartió incluso una foto que le enviaron seguidores, donde se lo ve en una de sus salidas habituales a comer algo en un barcito de la zona.

QUÉ DIJO ANDRÉS GIL EN SU DESCARGO TRAS LAS DECLARACIONES DE GIMENA ACCARDI

Andrés Gil rompió el silencio en Instagram, tras ser señalado como el supuesto amante de Gimena Accardi. “Por todo lo que escuché y leí en los medios de comunicación y en las redes, se volvió necesario aclarar que el rumor que está circulando es absolutamente falso”, escribió el actor en su red.

Foto: Instagram.

Y en el mismo tono finalizó: “Me duele que todo el proceso increíble que compartimos con la obra de teatro junto a Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y por la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.