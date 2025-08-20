A 24 horas de romper el silencio en Sería Increíble, stream de Olga, Gimena Accardi volvió al canal y fue determinante con la prensa.

Tras confesar que su matrimonio con Nicolás Vázquez terminó de romperse por una infidelidad suya, la actriz se llamó a silencio y el notero de Desayuno Americano lo detalló en vivo.

GIMENA ACCARDI ENVIÓ UN CLARO MENSAJE TRAS CONFESAR SU INFIDELIDAD A NICO VÁZQUEZ

“Estamos en la puerta del canal de streaming. Hace dos minutos llegó Gimena Accardi y le preguntamos a la gente de seguridad si ella quería hablar, y fue contundente: ‘Yo no tengo más nada que decir’”, relató el cronista de América.

Desde el lugar, continuó: “Prefirió no hablar. No solo con nosotros, con todos. Quiere cerrar el tema”.

Con las imágenes de Gimena en su puesto de trabajo en pantalla, el notero detalló: “Entró por otro lugar, no por donde la estábamos esperando. Cuando consultamos si quería hablar, prefirió evitarlo”.

“Ya está en su lugar de trabajo, haciendo un reemplazo en el canal de streaming”, concluyó.

QUÉ DIJO PAMELA DAVID DE LA POSTURA QUE TOMÓ GIMENA ACCARDI CON LA PRENSA

Empática con Accardi, Pamela David expresó su opinión en vivo: “No va a hablar con los medios y no es para menos. A mí me sorprendió la cobertura mediática a nivel nacional”

“Ella habló. Es una mujer con ovarios”, sentenció la conductora de Desayuno Americano.

