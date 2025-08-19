En medio del descargo que hizo ante la prensa, después de que Gimena Accardi confesara que le fue infiel, Nico Vázquez rompió el silencio y confirmó que su matrimonio llegó a su fin después de 18 años de amor.

Indagado por los cronistas, y tal como se pudo ver en TN, el actor no dejó lugar a dudas cuando le consultaron si hay posibilidad de una reconciliación: “Hoy no. Nos estamos divorciando, esa es la verdad”, aseguró, firme con su postura.

Lejos de apuntar responsabilidades, Nico explicó que la ruptura es el resultado de un proceso doloroso que venían atravesando desde hace tiempo: “Nos estamos divorciando, siento que es lo más sano”, atinó a decir. Y cerró, visiblemente movilizado: “No quiero echar la culpa a esto que pasó. No, esto fue una consecuencia de un año de pelearla y de hacer terapia”.

NICO VÁZQUEZ REVELÓ QUÉ HECHO IMPORTANTE QUE VIVIÓ CON GIME ACCARDI DETONÓ EL QUIEBRE DE LA RELACIÓN

A horas de que Gimena Accardi confesara que le fue infiel, Nico Vázquez rompió el silencio ante la prensa, abrió su corazón y reveló qué hecho importante que vivió con la actriz detonó el quiebre de la relación.

“Pasaron cosas muy fuertes, sobre todo algo que yo hablé muy poco. Pero siento que para mí lo de Miami fue un antes y un después en la pareja. No voy a hablar de detalles, porque es algo que no lo puedo explicar. Solamente lo puedo hablar con alguien que haya vivido algo similar”, comenzó diciendo el actor, tal como se pudo ver en TN, en referencia al episodio que vivieron en junio de 2021 cuando se derrumbó un edificio en el que se hospedaban en Estados Unidos y en el zafaron de milagro.

Con la voz cargada de emoción, Nico comparó esa experiencia con tragedias de escala mundial: “Me pasó cuando lo hablé con gente que estuvo en las Torres Gemelas. No quiero entrar en detalles, pero todo eso lo hablé. Y es lo único que voy a decir al respecto”.

Más allá del dolor, Vázquez explicó cómo ese momento límite impactó en el vínculo con Accardi: “Sentí que ahí, en vez de seguir creciendo el amor, nos sostuvimos. Y creo que ahí, hoy que lo veo con el diario del lunes, cuando deja de crecer el amor o la admiración, que es lo que más teníamos nosotros, solamente te sostenés. Y bueno, llega un momento que sucede lo que sucede”.

Por último, Nicolás pidió comprensión al público: “No tomen partido por ningún lado. Yo tengo muy claro lo que pasó. Ella también. El mejor partido que pueden tomar es desearnos lo mejor a los dos, que podamos encontrar felicidad. Que es un poco lo que yo le digo a ella. Y ser familia nosotros para siempre”.