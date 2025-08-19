A horas de que Gimena Accardi confesara que le fue infiel, Nico Vázquez rompió el silencio ante la prensa, abrió su corazón y reveló qué hecho importante que vivió con la actriz detonó el quiebre de la relación.

“Pasaron cosas muy fuertes, sobre todo algo que yo hablé muy poco. Pero siento que para mí lo de Miami fue un antes y un después en la pareja. No voy a hablar de detalles, porque es algo que no lo puedo explicar. Solamente lo puedo hablar con alguien que haya vivido algo similar”, comenzó diciendo el actor, tal como se pudo ver en TN, en referencia al episodio que vivieron en junio de 2021 cuando se derrumbó un edificio en el que se hospedaban en Estados Unidos y en el zafaron de milagro.

Con la voz cargada de emoción, Nico comparó esa experiencia con tragedias de escala mundial: “Me pasó cuando lo hablé con gente que estuvo en las Torres Gemelas. No quiero entrar en detalles, pero todo eso lo hablé. Y es lo único que voy a decir al respecto”.

NICO VÁZQUEZ REVELÓ CUÁNDO EMPEZÓ EL FIN DEL AMOR CON GIME ACCARDI

Foto: Captura (TN)

Más allá del dolor, Vázquez explicó cómo ese momento límite impactó en el vínculo con Accardi: “Sentí que ahí, en vez de seguir creciendo el amor, nos sostuvimos. Y creo que ahí, hoy que lo veo con el diario del lunes, cuando deja de crecer el amor o la admiración, que es lo que más teníamos nosotros, solamente te sostenés. Y bueno, llega un momento que sucede lo que sucede”.

Por último, Nicolás pidió comprensión al público: “No tomen partido por ningún lado. Yo tengo muy claro lo que pasó. Ella también. El mejor partido que pueden tomar es desearnos lo mejor a los dos, que podamos encontrar felicidad. Que es un poco lo que yo le digo a ella. Y ser familia nosotros para siempre”.

EL DESUBICADO COMENTARIO DE MARTÍN SALWE A GIME ACCARDI SOBRE SU INFIDELIDAD A NICO VÁZQUEZ

Luego de que Gimena Accardi confesara en Olga que le fue infiel a Nico Vázquez, la actriz respondió las consultas de los cronistas que la estaban esperando y uno de los comentarios de Martín Salwe se convirtió en el momento más tenso del ida y vuelta.

Indagada sobre si hubo convivencia con este tercero en discordia, Gimena no ocultó su malestar, tal como se pudo ver en A la Barbarossa: “Dale, vos me estás cargando… Pero escúchame, si te acabo de decir que fue un desliz, una pavada total, una cosa completamente pasajera”, atinó a decir, furiosa.

Lejos de quedarse callada, la actriz fue tajante: “¿Cómo voy a convivir? Hace 18 años que convivo solamente con Nicolás Vázquez”, agregó. Y el notero siguió, despertando críticas con sus palabras: “Un mal polvo, digamos”. El momento generó repercusión en redes sociales, donde varios usuarios señalaron la falta de tacto de Salwe y aplaudieron la firmeza de Accardi para responder con claridad.