El 8 de julio, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez anunciaron su separación con un comunicado en redes sociales, en el que destacaron que el final de la pareja se daba con mucho amor y sin terceros en discordia.

Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue una infidelidad de la actriz, tras un año de crisis y de pelear por el matrimonio.

“En 18 años uno comete errores. Yo cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo”, dijo Gimena en su descargo en Olga.

Y agregó: “Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida”.

Foto: stream Olga y redes.

LA DRÁSTICA DECISIÓN DE GIMENA ACCARDI TRAS CONFESAR SU INFIDELIDAD A NICO VÁZQUEZ

En ese marco, Yanina Latorre contó en SQP la drástica decisión que tomó Accardi para resguardarse mental y emocionalmente: borró temporalmente las redes sociales de su celular.

“Ella está enojada, está arrepentida de sus declaraciones. Vio la maroma de mensajes que recibió, las redes”, aseguró la conductora de América.

Y apuntó: “Gimena no se fue completamente de las redes, pero borró las aplicaciones de su teléfono porque todo esto es enloquecedor”.

Foto: captura de pantalla de América.

GIMENA ACCARDI CERRÓ LAS REDES SOCIALES EN SU CELULAR

En nota con los noteros desde la vereda del canal de streaming Olga, Accardi contó por qué se alejó de las redes sociales:

“El hostigamiento en redes es algo que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo. Yo cerré todo, no estoy leyendo nada porque no quiero llegar al punto de pensar en suicidarme. Es demasiado el odio, demasiado el hostigamiento”.

“Las cerré, no las leo y no sé qué está pasando. Lo hice por mi salud mental”, afirmó Gimena Accardi ante el micrófono de Lape Club Social.

