La confesión de Gimena Accardi sobre su infidelidad a Nicolás Vázquez reavivó especulaciones sobre la identidad del tercero en discordia. En LAM (América) señalaron que podría tratarse de Andrés Gil, compañero de Accardi en la obra En otras palabras.

Sin embargo, lejos de la polémica, Gil mantiene desde hace más de una década una sólida relación con Candela Vetrano, con quien en noviembre de 2024 se convirtió en padre de Pino, su primer hijo.

La historia comenzó en 2015, cuando Gil vivía en Italia filmando una telenovela. Fue Santi Talledo quien ofició de “Cupido” y los presentó: “Me llamó y me dijo: ‘¿Podemos quedarnos en tu casa? Estoy con una amiga, Candela…’”, recordó Andrés en una entrevista.

CÓMO SE CONOCIERON CANDELA VETRANO Y ANDRÉS GIL

Ese primer encuentro en Roma duró solo un día, pero fue suficiente para despertar el interés: “Me di cuenta cuando se fue y me quedé pensando en ella. Nos volvimos a ver en Buenos Aires y ahí nos enganchamos”, confesó el actor.

Durante el primer año, Candela y Andrés sostuvieron una relación a la distancia, viajando entre Argentina e Italia. En 2016, Gil decidió regresar definitivamente a Buenos Aires para apostar al vínculo.

La convivencia fue el primer gran paso de una relación que desde entonces se consolidó con proyectos compartidos y sueños en común.

Cande Vetrano y Andrés Gil. Foto: Instagram

Con el tiempo, Candela brilló en el teatro con Las Cosas Maravillosas bajo la dirección de Mey Scápola, mientras Gil continuó con trabajos en televisión y actualmente sigue de gira con En otras palabras.

En noviembre de 2023, la pareja celebró la llegada de su hijo Pino, un acontecimiento que marcó una nueva etapa en sus vidas. Desde entonces, tanto Candela como Andrés comparten en redes momentos de su día a día como familia, mostrando viajes, celebraciones y la alegría de la crianza.

Cande Vetrano y Andrés Gil, en el estreno de Rocky. Foto: Movilpress.

Pese a los rumores que circularon en torno a la separación de Accardi y Vázquez, Candela Vetrano y Andrés Gil se muestran sólidos y unidos, apostando a un proyecto de vida que nació hace diez años en Roma y que hoy tiene como eje a su hijo.