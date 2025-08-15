El último 9 de agosto, Cande Vetrano cumplió 34 años y lo celebró de manera peculiar: con un picnic en el Central Park de Nueva York.

La actriz viajó con su pareja Andrés Gil y su hijo Pino; también están allí su mamá y otros integrantes de su familia.

Créditos: Instagram @candelivetrano

El festejo fue en el parque más famoso de Manhattan, con mucho verde y rascacielos de fondo, bajo el cálido sol que ilumina a Nueva York en esta época del año.

Créditos: Instagram @candelivetrano

CANDE VETRANO DESPIDIÓ SUS 33 AÑOS

En los últimos días, la artista publicó imágenes con su pareja y su hijo en diferentes puntos icónicos de la Gran Manzana.

Créditos: Instagram @candelivetrano

De hecho, una de ellas, fue en la terraza del Empire State Building, con la ciudad de fondo y una contundente frase: “Cerrando los 33”.