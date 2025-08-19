El 8 de julio, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi anunciaron en redes sociales su separación tras 18 años de relación. Apenas un mes después, un gesto de la actriz desató una fuerte polémica en el mundo del espectáculo.
El 9 de agosto, Andrés Gil le dedicó un emotivo posteo de cumpleaños a su pareja, Cande Vetrano, con quien tiene un bebé de 9 meses.
En la publicación, el actor expresó: “La suerte que tengo de estar al lado tuyo. Te amo más que ayer, menos que mañana. Felices 34, mi amor”. Vetrano respondió con un simple pero contundente “Te amo”.
EL POLÉMICO LIKE DE GIMENA ACCARDI AL POSTEO DE ANDRÉS GIL PARA CANDE VENTRANO
El “me gusta” de Accardi, compañera de teatro de Gil, a esta publicación generó revuelo en Instagram, ya que el actor fue señalado como su presunto amante.
Este inesperado “like” volvió a encender los rumores sobre una relación clandestina que habría sido el detonante de la ruptura con Vázquez, luego de la información que dio Ángel de Brito en LAM.
