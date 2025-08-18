Este lunes en Intrusos contaron que, a poco más de un mes de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, la pareja de Dai Fernández, supuesta tercera en discordia, y Gonzalo Gerber corrieron el mismo destino, pero que además el actor de Rocky se enteró por qué fue abandonado por su ex.

“Es una separación que va a dar que hablar porque va a traer aparejada otras especulaciones”, adelantó Paula Varela, quien en el curso de la información dio vuelta todo cuando afirmó que “esa decisión abrupta de poner ese comunicado, de contar que estaban separados, de que no había vuelta atrás, es por un tercero del lado de Gimena”.

Foto: captura América TV

“Nico Vázquez estaría muy enojado con Gimena, muy triste, lloraría mucho y por eso nosotrosdecíamos ‘¿por qué llora tanto?’”, agregó Varela. “Me dicen que se vendría un blanqueo”, adelantó Marcela Tauro, aunque su compañera prefirió mantener en secreto el nombre del tercero en discordia.

Leé más:

La supuesta tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gimena Accardi se separó de su novio

SE SUPO POR QUÉ NICO VÁZQUEZ SE SEPARÓ DE GIMENA ACCARDI Y POR QUÉ NO PARA DE LLORAR DESDE ENTONCES

“Para mí, los cuerpos hablan y, salvo que sea culpa, cuando la vimos a Gimena en Ezeiza, me llamó mucho la atención. Todo cierra. Esto lo vimos mil veces ‘no, no, no’ y se separó de la otra”, recalcó Marcela.

Por la noche en LAM, Ángel de Brito comenzó a hacer un enigmático sobre una relación de muchos años, pero la charla con sus panelistas derivó nuevamente en el tema de la supuesta infidelidad que habría descubierto Nicolás Vázquez y que lo puso tan triste.

Foto: Instagram

“Son talentosos los dos y les han tocado momentos durísimos como la muerte del hermano de Nico, y la del padre de Gimena, la tragedia en Miami. (…) Y por eso sorprendió al público este final tan abrupto”, recalcó De Brito.

“Ahora Nico está destrozado porque se enteró todo esto. Está muy deprimido, pero la caretea porque es actor y tiene que salir a dar la cara. Fue políticamente correcto cuando habló. Él tenía la sospecha, pero luego se enteró”, agregó el conductor, que contó que ambos están encarando el divorcio.

En otro momento, Laura Ubfal contó que este martes Accardi hará un comunicado reconociendo que “se equivocó” al iniciar un affaire y con otro actor que estaba mientras estaba casada con Nico Vázquez.

Leé más:

El profundo mensaje de Nico Vázquez tras alejarse del escenario y a un mes de separarse de Gimena Accardi

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.