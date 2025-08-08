Nico Vázquez encendió las alarmas entre sus seguidores y fanáticos del teatro al anunciar la suspensión de las funciones de “Rocky” previstas para este fin de semana. El motivo: un desgarro en el músculo piramidal que le impide continuar con las presentaciones.

A través de sus redes sociales, Nico compartió un comunicado donde expresó su dolor y la difícil decisión de parar la gira. “Llevo más de 20 días trabajando con una lesión, sin suspender, pero el dolor ya se volvió insoportable”, escribió, mostrando su compromiso con la obra y con el público que viaja desde distintos puntos para verlo.

El actor destacó la importancia de escuchar al cuerpo y priorizar su recuperación, prometiendo que se enfocará en entrenar, activarse y hacer fisioterapia para volver el próximo fin de semana con toda la energía.

Foto: Captura de Instagram Stories (@nicovazquezok)

Además, informaron oficialmente que las entradas adquiridas para las fechas del viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de agosto mantendrán su validez para las nuevas funciones programadas para fines de septiembre, respetando las ubicaciones originales.

El mensaje final de Nico fue de gratitud hacia quienes siempre lo acompañan: “Gracias por el cariño y el apoyo de siempre”. Sin dudas, sus seguidores esperan con ansias su pronta recuperación y el regreso triunfal a las tablas.

Foto: Instagram (@nicovazquezok)

NICO VÁZQUEZ HABLÓ DE GIME ACCARDI, A DOS SEMANAS DE LA SEPARACIÓN: “FUIMOS UNA PAREJA EXITOSA EN EL AMOR”

En medio del éxito teatral de que está haciendo con la obra Rocky, Nico Vázquez rompió el silencio y se refirió a su separación de Gime Accardi, tras 18 años de amor.

Con una fisura intercostal que lo llevó a pasar por la guardia médica, el actor no solo habló de su estado de salud sino también de su presente sentimental: “Fuimos una pareja que fue exitosa en el amor. Estuvimos 18 años amándonos, respetándonos y eso no es poco”, expresó el actor en una nota que dio a LAM.

El artista destacó que, pese a que ya no se frecuentan como antes, sigue en contacto con Gime: “Hablamos todo el tiempo y estamos conectados, pero no nos frecuentamos como antes”, reveló. Y sobre cómo está viviendo este difícil momento, agregó: “A veces no va de la mano lo personal con lo profesional. Me hubiera gustado que sea así, pero no es el caso. Igual, el teatro me salva”.

Foto: Captura (América)

Además, contó que se apoya mucho en su entorno más cercano, y en especial, en la terapia: “Siempre fui de hablar mucho, pero ahora estoy haciendo más terapia que antes. Me ayuda a resolver muchas cosas”.

Nico Vázquez: “(Con Gime Accardi) fuimos una pareja que fue exitosa en el amor. Estuvimos 18 años amándonos, respetándonos y eso no es poco”.

Finalmente, ante la consulta sobre si sentía que su separación era definitiva, Nico dejó la puerta abierta con total sinceridad: “Eso sólo lo sabe Dios. No lo puedo decir yo”.